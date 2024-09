Alfons mit besonderem Demokratie-Projekt: "Jugendliche fühlen sich nicht gehört!"

Kabarettist Alfons, bürgerlich Emmanuel Peterfalvi (57), will mit seinem Programm "Alfons - Jetzt noch deutscherer" Schüler zum Austausch anregen. © Alice Nägle/TAG24

Seit mehr als fünf Jahren betritt der gebürtige Franzose mit diesem Programm unzählige Bühnen in Deutschland. So auch am Montag im Theater "Empore" in Buchholz.

Ein besonderer Auftritt - im Publikum saßen zwei große Schulklassen der dortigen Gesamtschule sowie etwa 30 Polizisten und Polizistinnen. Noch vor seinem knapp zweistündigen Auftritts durfte TAG24 den Wahl-Hamburger zum Interview treffen.

"Es ist meine wahre Geschichte, wie und wann ich eingebürgert worden bin und wieso es in meinem Kopf so lange gedauert hat", fasste Alfons sein Programm "Jetzt noch deutscherer" kurz zusammen. Seit mehr als einem Jahr erzählt er diese vor allem Schülern der Oberstufe.

Im Rahmen des Projekts bereiten die Klassen die Vorstellung vor, identifizieren unter Einbeziehung der Materialien gängige Vorurteile und entwickeln Handlungsstrategien, um das Unrecht, welches oftmals auf Vorurteile folgt, zu bekämpfen, bevor sie die Show ansehen. Am nächsten Tag gehen sie dann mit dem gebürtigen Franzosen in den Austausch über Europa und Demokratie und haben die Chance Fragen zu stellen.

In Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Lüneburg wurde das Projekt am Montag erweitert. Am Dienstag nach der Vorstellung besuchte der 57-Jährige zur Nachbesprechung also nicht nur die Schule, sondern ebenso die Polizeiwache - eine Premiere. "Mit Polizist:innen zu sprechen habe ich bisher nur in unangenehmen Situationen gemacht", lachte der Kabarettist.

Doch wieso hat er diese Aktion eigentlich gestartet? "40 Prozent der Jugendlichen sagen, Demokratie sei ihnen nicht so wichtig, sie würden gerne etwas anderes ausprobieren", erklärte Peterfalvi. "Und was ich in den Schulen zu 90 Prozent höre, ist: 'Wir Jugendlichen fühlen uns nicht gehört'". Das wolle der Deutsch-Franzose zumindest versuchen zu ändern.