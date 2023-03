"Auftakt des Terrors" in Hamburg: "Alles gegen das Vergessen, Verdrängen und Leugnen!"

Um die weitgehend unbekannte Geschichte der frühen KZs aufzuarbeiten, zeigt das Museum für Hamburgische Geschichte die Ausstellung "Auftakt des Terrors."

Von Madita Eggers

Hamburg – Vor 90 Jahren übernahmen die Nationalsozialisten in Deutschland die Regierung. Bei der Durchsetzung ihrer Macht spielten die Konzentrationslager eine zentrale Rolle. Auschwitz oder Buchenwald sind vielen Menschen ein Begriff, doch die wenigsten haben schon einmal von den frühen KZs gehört, die bereits ab 1933 betrieben wurden. Um diese bis heute weitgehend unbekannte Geschichte aufzuarbeiten, zeigt das Museum für Hamburgische Geschichte in Kooperation mit der Stiftung "Hamburger Gedenkstätten und Lernorte" ab dem heutigen Mittwoch die Wanderausstellung "Auftakt des Terrors."

Alyn Beßmann (v.l.n.r) von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, Senatorin Anna Gallina (39) und Prof. Dr. Bettina Probst, Leiterin des Museums für Hamburgische Geschichte, bei ihrem Rundgang durch die Ausstellung. © Madita Eggers/TAG24 Was viele Hamburger und Hamburgerinnen vielleicht gar nicht wissen: Auch in ihrer Heimatstadt gab es mehrere Konzentrationslager. 1933 ließ der damalige Polizeisenator Alfred Richter im März das KZ Wittmoor einrichten, im September 1933 folgte die Eröffnung des KZ Fuhlsbüttel. Allein hier starben bis zur Befreiung im Mai 1945 250 Männer und Frauen. "Sie erlagen den Folgen ihrer Misshandlungen, sie wurden ermordet oder in den Tod getrieben", sagte Anna Gallina (39, Die Grünen), Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, in ihrer Rede bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstagabend. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aufklären müssen. Wir müssen erinnern, und wir müssen Wissen teilen. Gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in Deutschland, Europa und dem Rest der Welt." Hamburg Kultur & Leute Cornelia Poletto Palazzo: Promis kellnern bei Charity-Gala für den guten Zweck Für diesen Zweck setzt sich die Senatorin auch dafür ein, dass ein Haftgebäude der heutigen JVA Fuhlsbüttel, auf dessen Gelände sich das KZ befand, der Gedenkstättenarbeit zugänglich gemacht wird.

Die frühen Konzentrationslager waren Gefängnisse für politische Gegner

Noch bis zum 29. März ist die Ausstellung "Auftakt des Terrors" im Erdgeschoss des Museums für Hamburgische Geschichte zu sehen. © Madita Eggers/TAG24 "Wenn wir heute von Konzentrationslagern sprechen, haben wir in der Regel Vernichtungslager wie Auschwitz vor Augen, vielleicht auch noch die Arbeitslager in Dachau und Sachsen. Das heißt, unser Bild von Lagern ist stark von den Zuständen aus der letzten Phase dieses Terror-Instruments seit 1942 geprägt", sagte Prof. Dr. Kirsten Heinsohn, stellvertretende Direktorin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, am Dienstag. Im Schatten der "Monstrosität" dieser Lage gerate leicht in Vergessenheit, welche Funktion die frühen KZs von 1933 bis 1935 hatten. "Sie waren Gefängnisse für die politischen Gegner des Nationalsozialismus." Anfangs waren diese Lager nichts anderes als Keller oder Scheunen. Erst später wurden die Lager systematisiert. Sie sollten vor allem zur Einschüchterung der politischen Gegner dienen und waren im Gegensatz zu den späteren KZs der Öffentlichkeit bekannt. Durch ihre Nähe zu den Städten teilweise sogar im Alltag integriert. Selbst die Presse berichtete ausführlich über die Vorgänge in den Lagern – verharmlost natürlich.

