Autorin Nadia Shehadeh rechnet mit Girlbossen ab: Eine feministische Ode ans Faulsein

Hamburg – "Es wird ein Abend, der polarisieren wird und uns vielleicht dazu bringt, unsere Arbeitseinstellung zu hinterfragen." Mit diesen Worten kündigte Filialleiterin Nicola Kagelmann am Donnerstagabend die Lesung von Autorin Nadia Shehadeh (42) in der Thalia Buchhandlung in der Hamburger Europa Passage an. Dort gab die hauptberufliche Soziologin dem überwiegend weiblichen Publikum Einblicke in ihr erstes Buch "Anti-Girlboss: Den Kapitalismus vom Sofa bekämpfen".