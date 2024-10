Beliebtes Festival fällt nächstes Jahr aus! "Entscheidung schweren Herzens getroffen"

Hamburg - Nach mehr als 22.000 Besuchern in diesem Jahr wird das Hamburger Elbjazz-Festival 2025 ausfallen.

In diesem Sommer spielten noch 50 nationale und internationale Musik-Acts beim Elbjazz-Festival. © Markus Scholz/dpa

"Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen, um in Ruhe und ohne Termindruck an der strategischen Neuausrichtung der Veranstaltung arbeiten zu können", teilten die Macher mit. 2026 werde das Festival dann wieder an unterschiedlichen und außergewöhnlichen Spielstätten entlang der Elbe stattfinden.



Ein Grund für die Neuausrichtung dürfte im Line-up der vergangenen beiden Veranstaltungen liegen. Dabei hatten die Veranstalter versucht, das Elbjazz mit genreübergreifenden Acts als Crossover-Festival zu etablieren und so die Attraktivität für ein noch größeres und auch jüngeres Publikum zu erhöhen. So manchem Jazz-Fan war der Jazz dabei zu kurz gekommen.

Zudem habe es bei der Programmplanung für 2025 erhebliche Schwierigkeiten gegeben, da Jazz-Headliner-Acts aufgrund von Terminkonflikten nicht verfügbar gewesen seien.