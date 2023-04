Budni-Kunden spendeten 108.000 Euro für Budnianer Hilfe e. V.: So wird das Geld verteilt

Kai Schwarz (46) und Lilly Hollunder (36) sind Botschafter der Budnianer Hilfe e. V. © Budni/Stephan Wallocha

Am Montagvormittag trafen sich unter anderem Cord (73) und Gabriele Wöhlke (72) von der Budni-Inhaber-Familie - die sich seit 25 Jahren mit der Budnianer Hilfe e. V. sozial engagieren - wie auch die beiden Botschafter der Budnianer Hilfe e. V., Schauspielerin Lilly Hollunder (36) und DJ Kai Schwarz (46), zur Spendenübergabe, zum Austausch zu den Projekten und zum Anstoßen auf die Budni-Kunden in der Budni-Filiale in der Langen Reihe.

"Unser Engagement und Beteiligung an Projekten in der Stadt ist langfristig ausgelegt", erklärte Gabriele Wöhlke. "Wir sind der Stadt und damit unseren Kunden in der Nachbarschaft verbunden, aber die Kunden auch uns. Sonst wären solche Summen an Spenden gar nicht möglich. Dafür möchten wir heute auch noch mal herzlich allen Kunden danken."



Die Hamburger Schauspielerin Lilly Hollunder zeigte sich von dem Spendenkonzept überzeugt. "Ich kann meine Bonuspunkte unkompliziert über die Budni-App oder meinen Gutschein von der Kundenkarte an der Kasse spenden. Das sind ja meist kleine Beträge, aber in der Summe, wenn das viele Kunden machen, kommt dann so ein tolles Ergebnis zusammen."

Auch Kai Schwarz freute sich über den sechsstelligen Betrag: "Das ist eine tolle Summe. 108.000 Euro machen hier alle glücklich."

Der Verein setze die gesammelten Spenden zu 100 Prozent insbesondere für therapeutische Maßnahmen und bessere Behandlungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen ein, heißt es in einer Mitteilung.