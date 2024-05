Premiere beim Hafengeburtstag: Erste Einblicke in Broadway-Hit "& JULIA"

Hamburg - Erst vergangene Woche ist Sängerin Chiara Fuhrmann in New York als die Hauptrolle der deutschen Erstaufführung des Broadway-Musicals "& Julia" vorgestellt wurden und bereits am heutigen Freitagabend wird sie zum ersten Mal als Julia vor Publikum auftreten. Und das im Rahmen des 835. Hamburger Hafengeburtstags direkt auf einer schwimmenden Festival-Bühne und vor Tausenden Zuschauern. TAG24 hat die 28-Jährige kurz vorher zum Interview getroffen.