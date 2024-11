Liebes-Comeback bei "Sommerhaus der Stars"-Paar? Tessa und Lukas sorgen für Überraschung

Hamburg - Huch! Sind Tessa Bergmeier (35, " Germany's Next Topmodel ") und Lukas (39) etwa doch noch ein Paar?

Auf die Nachfrage von TAG24 erklärte das Model am Donnerstagabend zunächst: "Jakob und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und Jakob ist immer in meinem Herzen."

Dabei hatte Tessa nach ihrem Aus im " Sommerhaus der Stars " vor wenigen Wochen eigentlich auch das Beziehungs-Aus verkündet . "Ich habe mich von Jakob getrennt. Und das bleibt auch so", hatte sie deutlich auf ihrem Instagram -Account erklärt. Die beiden hätten schon längere Zeit eine On-Off-Beziehung geführt. "Jetzt ist dann auch mal gut", so das Statement der zweifachen Mutter.

Am Donnerstagabend sorgten die beiden bei der Premiere der Cornelia-Poletto-Palazzo-Show "Family Affairs" jedenfalls für eine kleine Überraschung! Denn Tessa und Lukas erschienen nicht nur gemeinsam, sondern auch noch Arm in Arm auf dem roten Teppich.

Tessa und Lukas waren als Paar ins "Sommerhaus der Stars" eingezogen. Anschließend zerbrach die Beziehung. © RTL

Vorerst klingt es nicht danach: "Wir sind immer schon beste Freunde. Und nur weil eine Beziehung in die Brüche geht, heißt das noch lange nicht, dass man verfeindet sein muss. Auch wenn wir getrennt sind, ist er immer noch eine sehr wichtige Person in meinem Leben", so Tessa weiter im Gespräch.

Schon vor ihrem Einzug ins "Sommerhaus der Stars" war Tessa und Lukas vorgeworfen worden, nur eine Fake-Beziehung zu führen, um an der Show teilnehmen zu können. "Das wird uns auch immer noch unterstellt. Aber das ist uns egal", so die Wahlhamburgerin.

Die genauen Gründe ihrer Trennung nannte das Ex-GNTM-Model zwar nicht. Doch sie betonte, dass der "Sommerhaus"-Fluch sie keinesfalls getroffen hätte: "Definitiv gar nicht. Die Trennung hat nichts mit dem Sommerhaus zu tun!", so Tessa.

Ihr persönlich gehe es jetzt auch gut mit dem Liebes-Aus. Und auch Lukas bejahte die Nachfrage danach mit einem entschiedenen Kopfnicken.