Deutschlandkonzert von Asaf Avidan beginnt mit Gänsehautmoment: "Konnte nicht essen, nicht schlafen"

"One day baby, we'll be old. Oh Baby, we'll be old. And think of all the stories, that we could have told." – die Zeilen, die hierzulande viele mit einem Dance-Remix des Berliner DJs Wankelmut (36) verbinden und die auch der Poetry Slammerin Julia Engelmann (31) eine große Fangemeinde verschafften, stammen ursprünglich von Asaf Avidan.

Doch der Singer-Songwriter schaut heute eher mit gemischten Gefühlen auf seinen bislang größten Hit: Er möge die Version des Songs nicht besonders, erklärte er immer wieder in Interviews. Die herunter gekürzte Botschaft sei zu einfach, habe zu wenig künstlerischen Anspruch.

Er selbst fand über Liebeskummer zur Musik, zuletzt verarbeitete er eine Midlife-Crisis in seinem Studioalbum "Anagnorisis" (2020). Damit begann sich der in Jerusalem geborene Musiker mit der einzigartigen Stimme der Musik noch einmal von Grund auf neu anzunähern.

Für die ersten Stücke am Klavier wurde der Hamburger Kampnagel am Dienstagabend in völlige Dunkelheit getaucht, bevor der Blick auf ein intimes Wohnzimmer-Setting frei wurde. Dann nahm Asaf Avidan in einem Ohrensessel Platz und richtete ernste Worte an sein Publikum.

Als er Anfang Oktober bereits für seine aktuelle Tour auf der Bühne gestanden hatte, wurde auch er von den Anschlägen der Hamas in seiner Heimat überrumpelt: "Der Schock, die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit. Das war zu viel für mich", berichtete er.

Er sei immer wieder gefragt worden, ob er die Tour abbrechen wolle. "Ich wurde krank, ich konnte nicht essen, nicht schlafen."