Israel-Krieg im Liveticker: Erstes Bundesland stuft Anti-Israel-Slogan als "Terror-Kennzeichen" ein

Laut Israels Verteidigungsminister Joav Galant (65) seien die Streitkräfte bereit, einen jahrelangen Kampf mit der Hamas zu führen. © Fabian Sommer/dpa Israel stellt sich auf einen langen Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ein. Die Streitkräfte seien bereit, die Auseinandersetzung mit der von der EU, den USA und Israel als Terrorgruppe eingestuften Organisation auch jahrelang zu führen, sagte Verteidigungsminister Joav Galant (65) am Donnerstag. Die Armee werde alle an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel Beteiligten finden. "Egal ob es eine Woche, einen Monat, ein Jahr und gegebenenfalls sogar Jahre dauert." Er sprach sich auch gegen einen Kompromiss mit der Hamas und anderen extremistischen Gruppen im Gazastreifen aus, denn diese hätten den israelischen Bürgern Schaden zugefügt und sie ermordet. "Wir werden sie alle eliminieren." Israel Krieg Angriff auf Israel im Liveticker: Wasseranlagen in Gaza wegen Treibstoffmangels außer Betrieb Alle aktuellen Entwicklungen zum Angriff auf Israel findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

10. November, 17 Uhr: Erstes Bundesland stuft Anti-Israel Slogan als "Terror-Kennzeichen" ein

Der bei propalästinensischen Demonstrationen oft verwendete Slogan "From the river to the sea" ("Vom Fluss bis zum Meer") wird in Bayern künftig strafrechtlich verfolgt. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die neue rechtliche Bewertung gehe auf die Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums zur Terrororganisation Hamas sowie zum Verein Samidoun nach dem Angriff der Hamas auf Israel zurück. Staatsanwaltschaft und Polizei in Bayern würden daher künftig auch beim isolierten Verwenden des Slogans - egal in welcher Sprache – Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen terroristischer Organisationen einleiten, hieß es Der Satz "From the river to the sea ..." geht zurück auf die 1960er Jahre und wurde bereits damals von der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO verwendet. Er soll ausdrücken, dass die vollständige Befreiung Palästinas, vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer angestrebt werde - also auf dem Gebiet Israels.

Der Slogan "From the river to the sea" stellt aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft München das Existenzrecht Israels in Frage. Hier wird der Spruch bei einer Demo in London gezeigt. © Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

10. November, 16.26 Uhr: Toter bei Konfrontation im Westjordanland

Bei Konfrontationen während eines Einsatzes der israelischen Armee ist palästinensischen Angaben zufolge ein 17-Jähriger in einem Flüchtlingslager bei Betlehem getötet worden. Soldaten hätten ihn erschossen und seine Leiche einige Stunden später an die Palästinenser übergeben, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mit.

10. November, 15.36 Uhr: Neue Hamas-Zahlen - Zahl der Toten in Gaza soll auf über 11.000 gestiegen sein

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn nach Angaben des Gesundheitsministeriums der islamistischen Hamas auf 11.078 gestiegen. 27.490 weitere Menschen seien seither verletzt worden, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Rund 2700 Menschen gelten demnach als vermisst. Am Vortag hatte das Gesundheitsministerium in Gaza von 10.818 Toten berichtet.

10. November, 15 Uhr: Schon mehr als 15.000 Terror-Ziele nach IDF-Angaben im Gazastreifen angegriffen

Nach Angaben der israelischen Armee haben die Streitkräfte seit Beginn des Gaza-Kriegs gegen die radikal-islamistische Hamas mehr als 15.000 Ziele der Terroristen angegriffen. Das Militär habe zudem mehr als 6000 Waffen, darunter Raketen, Munition und Sprengstoff, im Gazastreifen ausfindig gemacht, teilte die Armee am Freitag mit. Die Soldaten attackierten demnach unter anderem Kommandozentralen, Waffenlager und Tunnel der Hamas sowie auch die Terroristen selbst.

10. November, 14.51 Uhr: Israelisches Militär soll libanesisches Krankenhaus beschossen haben

Bei Gefechten an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel ist nach libanesischen Angaben am Freitag auf ein Krankenhaus gezielt worden. Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte "das Zielen" auf das Mais-al-Dschabal-Krankenhaus im Grenzgebiet "auf Schärfste". "Wir machen die israelischen Behörden für die Gefährdung der Leben unschuldiger und kranker Menschen voll verantwortlich", teilte das Ministerium am Freitag mit. Das israelische Militär prüfe den Vorfall derzeit nach eigenen Angaben.

10. November, 14.46 Uhr: Zehntausende fliehen wieder in den Süden des Gazastreifens

Aus dem umkämpften Norden des Gazastreifens sind israelischen Angaben zufolge auch am Freitag wieder Zehntausende in den Süden des Küstengebiets geflüchtet. Den sechsten Tag in Folge sei wieder für mehrere Stunden eine sichere Flucht für die palästinensischen Zivilisten möglich, teilte die israelische Cogat-Behörde, die für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist, mit. Armeeangaben zufolge ist der Fluchtkorridor tagsüber für sechs Stunden passierbar.

10. November, 14.24 Uhr: 20 Krankenhäuser im Gazastreifen laut WHO außer Betrieb

Im Gazastreifen sind wegen der schweren Bombardierungen, Zerstörungen und dem Mangel an medizinischem Material 20 der 36 Krankenhäuser nicht mehr im Einsatz. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf. Auch die noch funktionierenden Krankenhäuser liefen nur im Notbetrieb, weil viele für eine normale Versorgung von Patienten nicht genügend Desinfektionsmittel und Anästhesiepräparate oder Strom hätten. Die noch funktionierenden Krankenhäuser hätten teils doppelt so viele Patienten wie Betten, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris. Die WHO hat demnach am Freitag Berichte über intensive Kampfhandlungen rund um das Schifa-Krankenhaus erhalten. "Wir haben aber keine Angaben zu Schäden", sagte Harris. Das Schifa-Krankenhaus sei das einzige mit einer Kinderabteilung. Dort seien Kinder auf der Intensivstation und andere, die Dialyse benötigten. Eine Unterbrechung ihrer Versorgung sei für sie lebensgefährlich.

Infolge der anhaltenden Kämpfe sind im Gazastreifen laut WHO nur noch 16 Krankenhäuser im Einsatz. © Leo Correa/AP/dpa

10. November, 14.14 Uhr: Sechs weitere Flüge mit Hilfsgütern der EU für Gaza geplant

Die Europäische Union hat sechs weitere Luftbrückenflüge mit humanitärer Hilfe für die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen angekündigt. Am Freitag und Samstag sollen zwei Maschinen mit 55 Tonnen Hilfsgütern von Italien aus Richtung Ägypten abheben, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Sie transportieren der Mitteilung zufolge beispielsweise mobile Lagerhäuser und Kühlgüter an den dortigen Grenzübergang Rafah. Drei weitere Flüge aus Bukarest sollen laut Kommission Material für Notunterkünfte liefern, zum Beispiel Zelte und Matratzen. Der sechste Flug werde noch diesen Monat aus Ostende in Belgien starten und Hilfsgüter von UN-Agenturen und anderen humanitären Partnern nach Ägypten bringen.

10. November, 14.11 Uhr: Legitimität eines israelischen Staats ist "fragwürdig", so Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) hat Israel angesichts des Kriegs gegen die palästinensische Hamas-Organisation im Gazastreifen Expansionismus vorgeworfen. Israel versuche, "einen Staat aufzubauen, den es erst seit 75 Jahren gibt und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus fraglich geworden ist", sagte er am Freitag auf einer Gedenkveranstaltung zum Todestag des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Angesichts der andauernden Bombardierungen des Gazastreifens durch Israel sprach Erdogan von "Faschismus".

10. November, 13.45 Uhr: Norwegen wirft Israel Verstöße gegen Kriegsvölkerrecht vor

Norwegen positioniert sich zunehmend als Kritiker des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Das Leid in Gaza sei furchtbar und aufwühlend, vor allem das der Kinder, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (63) in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview des norwegischen Rundfunksenders NRK. "Das ist ein Krieg, der nach meiner Auffassung mit einer sehr starken militärischen Logik geführt wird, aber ohne eine klare politische Idee, wie das enden soll", sagte er. Die Angriffe der Hamas am 7. Oktober seien grauenvolle und durch nichts zu rechtfertigende Terrorangriffe gegen Zivilisten gewesen, sagte Støre. Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen. Es sei aber äußerst fraglich, wie das Vorgehen in Gaza Israel auf lange Sicht Sicherheit geben solle. "Die Kinder, die diese Hölle in Gaza überleben, werden in Zukunft nicht versöhnlich eingestellt sein", sagte er.

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (63) wirft Israel Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht vor. © Kay Nietfeld/dpa

10. November, 11.18 Uhr: Proteste für Palästinenser in Teheran

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Hunderte Demonstranten dem Protestaufruf der Palästinenserorganisation Hamas gefolgt. Am Freitag versammelte sich eine Menschenmenge am Palästina-Platz im Stadtzentrum, wie die staatliche Nachrichenagentur Irna berichtete. Videos der Agentur zeigten Teilnehmer der von der Regierung organisierten Proteste. Sie schwenkten die palästinensische und Flaggen der proiranischen Hisbollah-Miliz. Der stellvertretende Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Ali Fadawi (62), lobte den Kampf der islamistischen Hamas gegen den Erzfeind Israel. "Lasst uns Glauben haben, komplett vorbereitet sein und wenn der Befehl zum Einsatz aller Mittel gegen den Feind verkündet wird, am Höhepunkt handeln", sagte der IRGC-Befehlshaber vor Anhängern.