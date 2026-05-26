DJ gründet modernen "Morning Club": "Keine Lust mehr, meine Nächte zu opfern"

Hamburg - " Sunrise Society" - so nennt sich der moderne "Morning Club" von Larissa Siewert, genannt Lari, aus Hamburg . Das Konzept verbindet zunächst Konträres: Tanzen zu House Music trifft auf Atemübungen. Das erste Event findet am Mittwoch statt. TAG24 hat mit der Gründerin gesprochen.

Larissa Siewert möchte mit "Sunrise Society" einen neuen "Morning Club" etablieren. © Screenshot Instagram/lari.motion

Siewert arbeitet als Systemischer Coach, Breathwork-Teacher und DJ. Und gerade wegen dieser unterschiedlichen Interessen sei ihr die Idee zu ihrer Event-Reihe gekommen.

"Ich liebe es, wie Musik Leichtigkeit und Verbindung schafft. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich keine Lust mehr hatte, dafür meine Nächte und den nächsten Tag zu opfern", erklärte die Gründerin gegenüber TAG24.



Sie habe sich gefragt: "Warum gibt es eigentlich so viele Konzepte für Abend- und Nachtleben, aber kaum Räume, die uns morgens schon mit Energie, Fokus und einem guten Gefühl in den (Arbeits-)Tag starten lassen?"

Und genau das solle "Sunrise Society" verbinden. Neben House Music und Leichtigkeit, solle auch Raum geschaffen werden für Stille, Tiefe, Atemübungen - und das vor allem in einem angenehmen Miteinander ohne Leistungsdruck und ohne spirituelles Dogma, so Siewert.

Angedacht sei ein moderner "Morning Club" für Menschen, die morgens nach dem Aufstehen eben nicht direkt funktionieren, "sondern erst mal bei sich selbst und miteinander ankommen wollen."