DSDS-Star und Dschungelkönig feiert zehnjähriges Bühnenjubiläum
Hamburg/München - 2016 gewann Prince Damien (35) die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Heute ist er Teil des Hamburger Musicals "MJ – Das Michael Jackson Musical". Er feiert dieses Jahr zehnjähriges Bühnenjubiläum.
Am 7. Mai 2016 sicherte er sich mit 65,54 Prozent der Stimmen und dem Siegertitel "Glücksmoment" den ersten Platz bei DSDS. Das war der Start einer Karriere, die ihn seither durch Musik, Fernsehen und nun eben Musical geführt hat.
Im Stage Theater an der Elbe steht der 25-Jährige Tag für Tag als junger Michael Jackson auf der Bühne. Die Rolle fordere Prince Damien jeden Tag heraus. Genau so etwas habe er gesucht, erklärte er in einem Interview mit der Produktion.
"Jeden Abend die Energie im Saal zu spüren, ist für mich etwas Besonderes. Die unmittelbare Reaktion des Publikums zu erleben, zeigt mir, wie stark Musik Menschen verbinden kann."
Seit der Deutschlandpremiere im Dezember 2024 ist er Teil von "MJ". Dadurch feiert er in diesem Jahr nicht nur sein persönliches Bühnenjubiläum, sondern auch einen Meilenstein des Musicals.
Wie der Veranstalter Stage Entertainment mitteilt, haben innerhalb von 17 Monaten rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Show in Hamburg gesehen.
Der Weg vom Casting-Sieg auf die Musical-Bühne
Prince Damien hatte aber auch schon vor seiner Teilnahme bei DSDS erste Fernsehauftritte.
Er war Teil der britischen Show "The X Factor". Den Anstoß zur Bewerbung bei DSDS gab damals schließlich sein Opa. In den Jahren nach dem Sieg folgten verschiedene Stationen im deutschen Fernsehen und auf der Bühne.
Unter anderem gewann er 2017 die Tanzshow "Dance Dance Dance", sammelte erste Musical-Erfahrungen im Stück "The Band". 2020 erhielt er die heißbegehrte Dschungelcamp-Krone.
Abseits der Bühne lebt der Künstler in München. Den Fokus legt er nach eigenen Angaben heute auf langfristige Planung und den engen Kontakt zu seiner Familie.
Sein Verständnis von Erfolg habe sich über die Jahre verändert: Statt Chartplatzierungen und öffentlicher Aufmerksamkeit stehen für ihn heute kreative Freiheit, persönliche Unabhängigkeit und künstlerische Erfüllung im Vordergrund.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Menne/TVNOW/RTL/dpa, Morris Mac Matzen/Stage Entertainment GmbH/obs