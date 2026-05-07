DSDS-Star und Dschungelkönig feiert zehnjähriges Bühnenjubiläum

Hamburg/München - 2016 gewann Prince Damien (35) die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ( DSDS ). Heute ist er Teil des Hamburger Musicals "MJ – Das Michael Jackson Musical". Er feiert dieses Jahr zehnjähriges Bühnenjubiläum.

Als junger Michael Jackson steht Prince Damien (35) in Hamburg seit Dezember 2024 auf der Musicalbühne. © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment GmbH/obs

Am 7. Mai 2016 sicherte er sich mit 65,54 Prozent der Stimmen und dem Siegertitel "Glücksmoment" den ersten Platz bei DSDS. Das war der Start einer Karriere, die ihn seither durch Musik, Fernsehen und nun eben Musical geführt hat.

Im Stage Theater an der Elbe steht der 25-Jährige Tag für Tag als junger Michael Jackson auf der Bühne. Die Rolle fordere Prince Damien jeden Tag heraus. Genau so etwas habe er gesucht, erklärte er in einem Interview mit der Produktion.

"Jeden Abend die Energie im Saal zu spüren, ist für mich etwas Besonderes. Die unmittelbare Reaktion des Publikums zu erleben, zeigt mir, wie stark Musik Menschen verbinden kann."

Seit der Deutschlandpremiere im Dezember 2024 ist er Teil von "MJ". Dadurch feiert er in diesem Jahr nicht nur sein persönliches Bühnenjubiläum, sondern auch einen Meilenstein des Musicals.

Wie der Veranstalter Stage Entertainment mitteilt, haben innerhalb von 17 Monaten rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Show in Hamburg gesehen.