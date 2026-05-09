09.05.2026 09:15 Sie ist die Stimme in Hamburgs U-Bahnen: "Ein wirklich einmaliger Job!"

Seit 13 Jahren spricht eine einzige Frau sämtliche Ansagen in den U-Bahnen des Hamburger Verkehrsverbundes: die frühere NDR-Moderatorin Anke Harnack (46).

Von Madita Eggers, Alice Nägle

Hamburg - "Nächster Halt Jungfernstieg, Ausstieg rechts!" – Millionen Hamburger hören diesen Satz beinahe täglich. Morgens auf dem Weg zur Arbeit, abends nach Hause, irgendwo zwischen Kellinghusenstraße und Mümmelmannsberg. Die freundliche Frauenstimme aus den Lautsprechern gehört längst zum akustischen Inventar der Stadt. Wer dahintersteckt, wissen allerdings die wenigsten.

TAG24 traf Anke Harnack (46) am Donnerstag bei der Geburtstagsfeier des Elbe Einkaufszentrums im Hamburger Westen. © Tag24/Madita Eggers Tatsächlich spricht seit 13 Jahren eine einzige Frau sämtliche Ansagen in den U-Bahnen des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv): die frühere NDR-Moderatorin Anke Harnack (46). Die Arbeit dahinter sei weit weniger spektakulär, als viele vielleicht denken, wie die Wahl-Hamburgerin im TAG24-Gespräch verriet. "Wir haben die Stationen, das sind ungefähr 100 in Hamburg, alle einmal eingesprochen. Dann gibt es noch Ansagen wie 'Bitte alle aussteigen' oder 'Nächster Halt rechts oder links' Das sind alles Puzzleteilchen." Einmal aufgenommen, reichen die Aufnahmen oft für Jahre. Nur wenn sich Strecken ändern, neue Haltestellen – wie zuletzt mit der "Horner Rennbahn" der Linie U4 – entstehen oder zusätzliche Hinweise notwendig werden, muss sie erneut ins Studio. Hamburg Kultur & Leute Eine der prägendsten Stimmen Norddeutschlands: Harry-Potter-Übersetzer Peter Nissen (†68) ist tot Zudem sorgt der barrierefreie Ausbau des U-Bahn-Netzes regelmäßig für neue Aufnahmen: "Da gibt es Ansagen zu den Aufzügen und Ebenen, die spreche ich auch ein", so die 46-Jährige.

Ihre Stimme gehört zum Alltag wie das Türsignal der Bahn

Für viele Hamburgerinnen und Hamburger gehört ihre Stimme inzwischen genauso selbstverständlich zum Alltag wie das Türsignal der Bahn. Dass sie allein an ihrer Stimme erkannt wird, komme allerdings nur selten vor. Harnack selbst erlebt das bisweilen mit einer gewissen Irritation: "Es ist immer witzig, wenn ich selbst fahre und kurz denke: 'Oh, das bin ja ich'." Besonders ihr achtjähriger Sohn habe Freude daran. "Der sagt dann immer: 'Mama, das bist du'." Dass inzwischen doch auch andere Fahrgäste sie erkennen, liege vor allem an den sozialen Medien, so Harnack. Vor einigen Monaten veröffentlichte ein TikToker einen Beitrag über die Frau hinter der Hochbahn-Stimme. "Der hat inzwischen eine halbe Million Views. Seitdem gucken mich die Leute in der U-Bahn wieder an und sagen: 'Oh, das ist sie doch'. Das ist schon spannend!" Für sie selbst ist die Aufgabe längst mehr geworden als nur ein Sprecherjob. "Es ist ein Stück Hamburg und ein absolut, im wahrsten Sinne des Wortes, einmaliger Job", betont die 46-Jährige. "Ich sage wirklich: Das ist mein bester Job, obwohl ich darin jetzt ja nicht jeden Tag arbeite."

"Großer Identifikationssound!" Die Hamburger Hochbahn setzt weiter auf menschliche Stimmen