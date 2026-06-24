Elbphilharmonie-Plaza wird kostenpflichtig! Wie viel Besucher für den Panoramablick bald zahlen müssen

Hamburg - Der Eintritt auf die Aussichtsplattform der Hamburger Elbphilharmonie soll in wenigen Monaten nicht mehr kostenlos sein.

Der allgemeine Eintritt für die Aussichtsplattform der Hamburger Elbphilharmonie soll fünf Euro kosten, ermäßigt drei Euro. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Der allgemeine Eintritt soll fünf Euro kosten, ermäßigt drei Euro, wie aus den Ergebnissen der Haushaltsberatungen des rot-grünen Senats hervorgeht. Die Erhebung des Eintritts sei unvermeidlich, hieß es nun.

Wie ein Sprecher der Kulturbehörde der dpa sagte, soll der Eintritt vom 5. Oktober an gezahlt werden müssen. Die Pläne sind Teil des Haushaltsentwurfs des Senats. Dieser geht im nächsten Schritt an die Hamburgische Bürgerschaft, wo er nach mehreren Beratungsrunden in Ausschüssen dann voraussichtlich im Dezember vom Parlament endgültig verabschiedet werden soll.

Die Plaza in 37 Metern Höhe auf der achten Etage wurde Ende 2016 eröffnet. Zuletzt hatte ein Behördensprecher immer wieder betont, dass ein Eintritt eigentlich von Anfang an geplant war. Bislang mussten Besucherinnen und Besucher sich zwar ein Ticket für die Plaza holen, das war aber kostenlos.

Die Aussichtsplattform ist eines der meistbesuchten Wahrzeichen der Stadt. Im vergangenen Jahr haben mehr als 2,2 Millionen Menschen die Plaza besucht und den kostenlosen Ausblick über Hafen und Stadt genossen. Täglich kommen bis zu 17.000 Menschen auf den Rundweg mit Weitblick.

Die Plaza liegt genau zwischen der Ziegel- und der Glasfassade des imposanten Konzerthauses mit dem wellenförmigen Dach.