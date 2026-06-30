Elvis ist zurück: Ist "Live-Entertainment at its best" genau das Richtige für Frust-Deutschland?

Hamburg - Und plötzlich fährt er in einem weißen Oldtimer-Cadillac vor: Elvis Presley (†42). Natürlich nicht der echte, sondern Musiker und Entertainer Grahame Patrick Doyle. Der gebürtige Ire sieht dem "King of Rock 'n' Roll" zum Verwechseln ähnlich. Was es mit seinem Aufenthalt in der Hansestadt auf sich hat, hat TAG24 am Dienstag an der Großtankstelle Brandshof erfahren.

Musiker, Entertainer und vor allem Elvis-Double Grahame Patrick Doyle mit seiner Frau an der Oldtimer-Tankstelle Brandshof in Hamburg. © Alice Nägle/TAG24

Grahame Patrick ist gekommen, um Fans der Entertainment-Ikone diesen Sommer im "St. Pauli Theater" in einer zweistündigen Show in die Welt von Elvis zu entführen und dessen Leben musikalisch Revue passieren zu lassen.

Gemeinsam mit dem Gospel-Quartett "The Stamps Quartet" will der Entertainer von Blues über Gospel bis Rock 'n' Roll alle Höhepunkte der imposanten Musikgeschichte auf die Bühne bringen.

Und genau diese Kombination bezeichnete Theater-Chef Thomas Collien gegenüber TAG24 als das Besondere an der Show.

"Er ist einer der weltbesten Elvis-Darsteller. Und dann hat er noch einen Gospel-Chor dabei, mit dem Elvis seinerzeit auch auf Tour war und auch die Tournee von ihm bis 1977 begleitet hat, sogar bei seiner Beerdigung gesungen hat. Insofern hast du da sehr authentische Elemente drin."

Gerade in Zeiten, die tendenziell mehr von Frust als Freude geprägt sind, blickt Collien mit Hoffnung auf das vom 5. August bis 13. September laufende Programm und wünscht sich, dem Publikum mit der Show wenigstens zwei Stunden pure Freude bieten zu können.

"Nachdem wir jetzt wochenlang demoralisiert wurden und dazu noch gestern das Ausscheiden (des DFB-Teams, Anm. d. Redaktion) in Amerika kam, würde ich sagen, das ist Live-Entertainment 'at its best'. Ich würde sagen, wenn du mal abschalten möchtest, dann gehe in 'St. Pauli Theater', gucke dir 'Elvis - die Show' an. Beste Unterhaltung und viel Spaß und mal den Kopf frei kriegen."