Elvis ist zurück: Ist "Live-Entertainment at its best" genau das Richtige für Frust-Deutschland?
Hamburg - Und plötzlich fährt er in einem weißen Oldtimer-Cadillac vor: Elvis Presley (†42). Natürlich nicht der echte, sondern Musiker und Entertainer Grahame Patrick Doyle. Der gebürtige Ire sieht dem "King of Rock 'n' Roll" zum Verwechseln ähnlich. Was es mit seinem Aufenthalt in der Hansestadt auf sich hat, hat TAG24 am Dienstag an der Großtankstelle Brandshof erfahren.
Grahame Patrick ist gekommen, um Fans der Entertainment-Ikone diesen Sommer im "St. Pauli Theater" in einer zweistündigen Show in die Welt von Elvis zu entführen und dessen Leben musikalisch Revue passieren zu lassen.
Gemeinsam mit dem Gospel-Quartett "The Stamps Quartet" will der Entertainer von Blues über Gospel bis Rock 'n' Roll alle Höhepunkte der imposanten Musikgeschichte auf die Bühne bringen.
Und genau diese Kombination bezeichnete Theater-Chef Thomas Collien gegenüber TAG24 als das Besondere an der Show.
"Er ist einer der weltbesten Elvis-Darsteller. Und dann hat er noch einen Gospel-Chor dabei, mit dem Elvis seinerzeit auch auf Tour war und auch die Tournee von ihm bis 1977 begleitet hat, sogar bei seiner Beerdigung gesungen hat. Insofern hast du da sehr authentische Elemente drin."
Gerade in Zeiten, die tendenziell mehr von Frust als Freude geprägt sind, blickt Collien mit Hoffnung auf das vom 5. August bis 13. September laufende Programm und wünscht sich, dem Publikum mit der Show wenigstens zwei Stunden pure Freude bieten zu können.
"Nachdem wir jetzt wochenlang demoralisiert wurden und dazu noch gestern das Ausscheiden (des DFB-Teams, Anm. d. Redaktion) in Amerika kam, würde ich sagen, das ist Live-Entertainment 'at its best'. Ich würde sagen, wenn du mal abschalten möchtest, dann gehe in 'St. Pauli Theater', gucke dir 'Elvis - die Show' an. Beste Unterhaltung und viel Spaß und mal den Kopf frei kriegen."
Elvis-Darsteller Grahame Patrick Doyle will Authentizität und ein Gefühl von Zuhause vermitteln
Elvis-Double Grahame Patrick Doyle blickt ebenfalls voller Vorfreude auf die anstehenden knapp sechs Wochen in Hamburg.
Für ihn ist das "St. Pauli Theater" etwas ganz Besonderes, wie er im TAG24-Interview betonte. Schon mehr als einmal stand der Musiker dort auf der Bühne.
"Ich liebe es. Ich liebe die Residenz. Ich liebe es, in Hamburg zu sein. Der Raum, die Aufregung, das Gefühl im Raum, die Energie, die Intimität. Ich habe das vermisst."
Bei seinem anstehenden Aufenthalt in der norddeutschen Metropole will der Ire außerdem neue Ecken abseits der Reeperbahn erkunden.
Zunächst will er aber vor allem eines: dem Publikum ein Gefühl von Zuhause geben. "Dass sie ihre Familie am Ende der Show spüren. Alle sollen das Gleiche fühlen. Ich hoffe, sie spüren die Authentizität. [...] Wir haben Ed Enoch im 'The Stamps Quartett'. Ed hat mit Elvis gespielt. Das ist einfach das Gefühl und der Sound, den Elvis für seine Show wollte. Deshalb hat er sie damals auch eingeladen. Sie hier zu haben, ist authentisch."
Man könne kaum besser an das Original herankommen als mit dieser Elvis-Show, so Grahame Patrick Doyle. Musiker Ed Enoch (84) sei von "The King" Elvis schließlich mal als "der stärkste Gospelsänger der Welt" bezeichnet worden, betonte der Darsteller abschließend.
So oft steht Elvis auf St. Pauli auf der Bühne
Die Show startet am 5. August, die letzte Vorstellung ist am 13. September im "St. Pauli Theater" direkt an der Reeperbahn. Gespielt wird täglich außer montags immer um 19.30 Uhr, samstags um 15 sowie 20 Uhr.
Tickets starten ab 39,50 Euro und sind unter st-pauli-theater.de und an allen bekannten Verkaufsstellen erhältlich.
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24