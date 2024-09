Eröffnungsgala im St. Pauli Theater: Das sorgte bei den Gästen für Staunen

Im St. Pauli Theater wurde am Montagabend mit diversen Künstlern die neue Spielzeit 2024/25 eröffnet. TAG24 war bei der offiziellen Gala dabei.

Von Alice Nägle

Hamburg - Es geht wieder los! Im St. Pauli Theater wurde am Montagabend die neue Spielzeit 2024/25 eröffnet. TAG24 war bei der offiziellen Gala dabei.

Tim Fischer (51) sang unter anderem seinen berühmten Song "Stroganoff". © Jürgen Joost/St. Pauli Theater Anlässlich des Beginns der neuen Spielzeit kamen Künstler und Förderer zur musikalisch-theatralen Eröffnung im St. Pauli Theater am Spielbudenplatz. Den Gästen wurden besondere Kostproben aus den neuen Produktionen sowie diverse Songs, gemischt mit aktuellen Kabarett-Passagen vorgestellt. Darunter unter anderem von Tim Fischer (51), der gleich drei Lieder aus seinem neuen Programm "Glücklich" zum Besten gab. An vier Vorstellungen wird der Chansonnier und Schauspieler im St. Pauli Theater auftreten. Hamburg Kultur & Leute Nach schwerer Krankheit: Kapitän Jürgen Schwandt ist tot Doch bevor noch neun weitere Künstler das Publikum mit ihren Einblicken zu lautem Applaus bewegten, verlor Regisseur und Theaterleiter Ulrich Waller (68) ein paar Worte an die Gäste und ließ eine klare Message verlauten. "Gestern wären sie zu Ende gewesen, die Paralympics in Hamburg, nach den tollen Olympischen Spielen im Hafen, wenn wir damals in den frühen Zehner Jahren dafür getippt hätten. Ich glaube nicht, dass es der Stadt geschadet hätte - vieles sähe heute anders aus." Dafür erntete der 68-Jährige lauten Applaus. Diese Anspielung sollte aber nicht der einzige politische Beigeschmack des Abends bleiben. Denn wie für Kabarett und vor allem Satire bekannt, bedienen sich die Künstler gern an aktuellen Ereignissen.

Moderatorin sorgt mit spontaner "Hamburg Hymne" für Staunen

Moderatorin des Abends und Musikerin Katie Freudenschuss (48) brachte das Publikum nicht nur zum Lachen, sondern versetzte es auch ins Staunen. © Jürgen Joost/St. Pauli Theater So beschäftigte sich auch Arnulf Rating (72) in dem Ausschnitt seines Programms "Tagesschauer" mit den Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen sowie der AfD generell. Insgesamt zehn Auftritte wurden am Montag in knapp drei Stunden mit Pause dargeboten. Darunter Chansons von Angela Winkler (80), Beatles-Hits von Stefanie Hempel und Satire von Matthias Deutschmann (65), der mit seinen politischen Gags trotz "der aktuellen komischen Zeiten" für Lacher sorgen und die Stimmung schließlich trotzdem ein wenig verbessern wollte. Mit ein Highlight für TAG24 war aber sicherlich die Moderatorin des Abends: Katie Freudenschuss (48). Hamburg Kultur & Leute "Heute wird Vernichtung": Promis und Ärzte erspielen Rekordsumme bei "Kicken mit Herz" Die Musikerin wird die kommende Spielzeit des St. Pauli Theaters (ehemals Ernst-Drucker-Theater) zwar nicht bereichern, bei der Eröffnung hat sie mit ihrer Spontanität, ihrem Witz sowie ihrem Talent, aus dem Nichts Lieder zu schreiben, das Publikum zum Lachen und Mitmachen gebracht. Für Lacher sorgte die Kabarettistin dabei mit ihrer "Hollywood im Alltag"-Idee, mit der man sich vor allem schlechte Tage etwas erleichtern könnte. Nach der Pause versetzte sie die Zuschauer dann in großes Staunen, als sie zusammen mit diesen spontan dazu aufrief, eine "Hamburg Hymne" zu bauen. Aus reingerufenen Begriffen rund um die Hansestadt und den Melodien von bekannten Hits wie "Merci Chérie", "Rote Rosen", "Über sieben Brücken musst du geh'n" und "New York, New York", entstand binnen weniger Minuten ein Lied, das nicht nur den HSV als Zweitligist auf die Schippe nahm und den FC St. Pauli als die Nummer eins der Stadt hervorhob, sondern ebenso eine Hommage an Hamburgs Lärm und Baustellen, sowie die Schönheit von Elbe und Alster war.

Auch Schauspielerin Mechthild Großmann (75, "Tatort Münster") gab einen kurzen Beitrag zum Besten. Mit "Über die Verführung von Engeln" von Bertolt Brecht (†58) sorgte sie kurzzeitig für teils verdutzte Gesichter im Saal. © Jürgen Joost/St. Pauli Theater