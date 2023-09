St. Pauli Theater feiert zur neuen Spielzeit ganz besonderes Jubiläum

Hamburg - Mit einer Eröffnungsgala ist das Hamburger St. Pauli Theater in dieser Woche in seine neue Spielzeit gestartet - und feiert damit auch noch ein besonderes Jubiläum.

Ullrich Waller und Thomas Collien blickten bei der Eröffnung auf die vergangenen 20 Jahre zurück. © Jürgen Joost/St. Pauli Theater

Denn die Zusammenarbeit der beiden Geschäftsführer Thomas Collien und Ulrich Waller jährt sich damit bereits zum zwanzigsten Mal.

Das Gala-Publikum, zu dem auch der Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (67) und FC-St.-Pauli-Vereinspräsident Oke Göttlich (47) zählten, begrüßten die beiden zu ihrer "Porzellanhochzeit". "Viele aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft hatten uns ein Jahr gegeben – das war ja wohl nix!", erinnerte sich zudem Thomas Collien.

Gemeinsam mit langjährigen Wegbegleitern, Schauspielern und Sängerinnen schauten die Theatermacher an diesem Abend auf ihre Anfänge auf der Reeperbahn zurück und natürlich durfte dabei auch der Ausblick in die Zukunft nicht fehlen: Schließlich steht für die Spielzeit 2023/2024 so einiges auf dem Programm.

Noch bis Mitte September kommen Beatles-Fans bei "all you need is love! - das Beatles-Musical" voll auf ihre Kosten: In der Show werden mit mehr als 30 Hits die unsterblichsten Lieder der Fab Four zelebriert.

Musikalisch geht es im Herbst weiter mit dem "Heaven Can Wait-Chor": 36 Sängerinnen und Sänger der Generation 70+ singen junge Lieder von Künstlern wie Jan Delay, Rage against the Machine, Udo Lindenberg, Marteria, Sido, Mark Forster, OneRepublic und Fettes Brot.

Ende des Monats (27. und 28. September) bringen die TV-Moderatorin Caren Miosga (54) und der Schauspieler Charly Hübner (50) den Roman "Jahrestage" von Uwe Johnson auf die Bühne.