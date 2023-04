Guide Michelin 2023: Diese Hamburger Restaurants wurden ausgezeichnet

Hamburg - Zehn Hamburger Restaurants können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern in der neuen Ausgabe des " Guide Michelin " schmücken. Der Spitzenreiter ist auch dieses Jahr ein alter Bekannter.

Verteidigte bereits zum wiederholten Mal die Höchstwertung von drei Sternen: The Table-Küchenchef und Inhaber Kevin Fehling (45). © Georg Wendt/dpa

Küchenchef Kevin Fehling (45) verteidigte mit seinem Restaurant "The Table" in der Hafencity seine drei Sterne erneut, wie aus der am Dienstag in Karlsruhe vorgestellten neuen Ausgabe des Restaurantführers hervorgeht.

Damit gehört sein Lokal zu einem von nur zehn Restaurants mit der höchsten Auszeichnung in Deutschland.

Mit jeweils zwei Sternen wurden das "100/200 Kitchen" an den Elbbrücken, das "Bianc" in der HafenCity und das "Haerlin" im Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Binnenalster ausgezeichnet.

Das "Lakeside" im "Fontenay"-Hotel an der Außenalster gewann einen Stern hinzu und gehört nun ebenfalls zu den Zwei-Sterne-Lokalen.