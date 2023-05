Hafengeburtstag Hamburg 2023 startet: Alles zu Programm, Zeiten, Kosten

Der 834. Hafengeburtstag findet vom 5. bis 7. Mai in Hamburg statt. Schiffsparaden, Schlepperballett, Musikprogramm, Feuerwerk: alle Infos zum Event bei TAG24.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Das größte Hafenfest der Welt steigt mit dem 834. Hafengeburtstag vom 5. bis 7. Mai in Hamburg. Schiffsparaden, Schlepperballett, Musikprogramm oder Feuerwerk: Bei TAG24 lest Ihr, was Ihr wissen müsst. Alle Infos zum Megaevent.

Besucher des Hafengeburtstags betrachten die an den Landungsbrücken ankernden Schiffe, darunter die Alexander von Humboldt II. © Axel Heimken/dpa Nach dem Ende der Corona-Auflagen werden zum Hafengeburtstag 2023 wieder mehr als eine Million Besucher in Hamburg erwartet. Schiff-Fans können sich auf mehr als 300 Schiffe freuen - von Großmastseglern, Marineschiffen, über Traditionsschiffe und Kreuzfahrtriesen ist alles dabei. Einige von den Schiffen können im Rahmen des Hafengeburtstags besichtigt werden oder legen sogar mit Besuchern zu einer Rundfahrt ab. Auch an Land wartet die Veranstaltung mit zahlreichen Programmpunkten zwischen der HafenCity und dem Museumshafen in Oevelgönne auf. Darunter Livemusik auf verschiedenen Bühnen, der "Bunte Hafenmeile" zwischen Jan-Fedder-Promenade und den St. Pauli Landungsbrücken mit dem obligatorischen Riesenrad.

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Der Eröffnungsgottedienst im Hamburger Michel mit Ingo Zamperoni

Auch der 834. Hafengeburtstag Hamburg beginnt traditionell mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, kurz "Michel" genannt. Hauptpastor Alexander Röder und Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni (48) werden gemeinsam die Dialogpredigt in Hamburgs größter Kirche halten. Die Messe wird von einem Musikprogramm begleitet. Termin: 5. Mai 2023, 13 Uhr bis 14 Uhr

Auf dem Hafengeburtstag sind Schiffe zu sehen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Hier die Einlaufparade im Jahr 2019. © Daniel Reinhardt/dpa Das erste Highlight für Hunderttausende Besucher folgt direkt im Anschluss: die Einlaufparade der Schiffe. Ob Feuerwehrschiffe, Eisbrecher, Großsegler, Schiffe der Marine, Traditionsschiffe, Zollboote, Motoryachten oder Schlepper - rund 300 Schiffe, darunter viele internationale Gäste, laufen zu Beginn der dreitägigen Feierlichkeiten gemeinsam in den Hafen ein. Beobachtet werden kann die Einlaufparade unter anderem vom Altonaer Balkon, dem Bereich vor dem Elbtunnel in Steinwerder, den Landungsbrücken und dem erhöhten Uferbereich am ehemaligen Hafenkrankenhaus / Tropeninstitut Bernhard-Nocht-Straße oder von der Jan-Fedder-Promenade / Baumwall. Aber Achtung: es wird voll werden! Termin: 5. Mai 2023, 15 Uhr bis 16 Uhr

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Das Bühnenprogramm

Von Rock über Shanty bis hin zu Electro, auf den Bühnen des Hafengeburtstag 2023 wird für jeden musikalischen Geschmack was geboten. Auf dem Platz vor der Elbphilharmonie (Platz der Deutschen Einheit) wird zum vierten Mal ein Best-of vergangener Mitschnitte aus dem Konzerthaus im Rahmen des Programmpunkts "Elbphilharmonie Concerts on Screen" auf hochauflösender Leinwand vor dem Gebäude gezeigt. Der Mix aus Unterhaltung (DJ, Comedy), Gastronomie und Informationen rund um queeres Leben zeichnet das Programm der Stände und Bühne der "Harbour Pride" an den Fischauktionshallen aus, dass sich auch an ein heterosexuelles Publikum richtet. Abends verwandelt sich der Parkplatz vor der Strandbar "Strand Pauli" zur OpenAir-Fläche des "Harbour Beatz"-Elektro-Festival, tagsüber laden "innovative Handels- und Lifestyle-Stände sowie entspannte 'Cafe Del Mar'-Musik" zum Stöbern und Chillen ein. Auf der Fläche von 2000 Quadratmetern erwarten die Besucher auch einige Foodtrucks. Fans von Livemusik aus den Bereichen Alternative, Ska, Reggae, Rap und Rock in all seinen Stilrichtungen sind an der größten Bühne, an den St. Pauli Landungsbrücke / St. Pauli Fischmarkt richtig. In diesem Jahr steht die Bühne unter dem Motto "An den Landungsbrücken raus", das Programm wird durch die beiden Hamburger Clubs "Knust" und "Logo" gestaltet. Alle Künstler und Zeiten der Hauptbühne findet Ihr hier.

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Die Bunte Hafenmeile

Besucher des Hafengeburtstags flanieren entlang der Verkaufstände an den Landungsbrücken während des 830. Hafengeburtstages 2019. © Axel Heimken/dpa Über 400 Schausteller und Standbetreiber bieten auf der etwa einen Kilometer langen "Bunten Hafenmeile" (St. Pauli Hafenstraße) zwischen Baumwall und Landungsbrücken Kunsthandwerk feil, stellen Fahrgeschäfte bereit und sorgen für das leibliche Wohl und ausgelassene Feierstimmung unter den Besuchern. Auch für Musik ist gesorgt: neben Livemusik unter dem Motto "Der Hafen rockt!" (Die Bühne wurde in den letzten Jahren durch den Radiosender "Rock ANTENNE" betrieben), werden die Besucher von zahlreichen Standbetreibern und aus "wild aufgestellten" Musikanlagen beschallt. Das Highlight der "Bunten Meile" ist zweifellos das Riesenrad (zwischen "St. Pauli Landungsbrücken" und "St. Pauli Fischmarkt".) Die "St. Pauli Hafenstraße" ist für die Dauer des Hafengeburtstag 2023 für den Verkehr gesperrt. Termin: Freitag, 5.5. und Samstag, 6.5. 2023, 10 Uhr bis 24 Uhr; Sonntag, 7.5., 10 Uhr - 21 Uhr.

Die Besucher beobachten die Schlepper, die auf der Elbe im Rahmen des "Schlepperballett" Pirouetten drehen. © Jonas Walzberg/dpa

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Das Schlepperballett

Man vermutet es bei dem Anblick der kleinen, etwas dickbäuchig wirkenden Schlepper kaum: Doch die bis zu 3000 PS-starken Schiffe, die, die riesigen Containerfrachter in den Hafen rein- und auch wieder heraus bugsieren - sind äußerst wendig. Beim Schlepperballett im Rahmen des Hafengeburtstages einem weltweit einmaligen Spektakel beweisen die behäbig wirkenden Schiffe ihr Können. Auch in diesem Jahr tanzen die Hafenschlepper der "Fairplay Towage Group", einem der führenden Schlepperunternehmen Europas, wieder zu Musik vor dem staunenden Publikum - und kommen dabei oft bis auf wenige Zentimeter an die Landungsbrücken und dort zuschauenden Besucher heran.

Termin: 6. Mai 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt.

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Hafenlichter - Das maritime Feuerwerk

Das Feuerwerk zum 833. Hafengeburtstag im Jahr 2022. © Jonas Walzberg/dpa Am Sonnabend lässt das Feuerwerk "Hafenlichter" nach Einbruch der Dunkelheit die Elbe, den Hafen und die Schiffe auf der Höhe der Landungsbrücken wieder in atemberaubenden Farben erstrahlen. Die faszinierende Inszenierung ist definitiv eines der Highlights des Hafengeburtstages überhaupt und der krönende Abschluss des zweiten Tages. Termin: 6. Mai 2023, ab 22.30 Uhr

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Die Auslaufparade

In Hamburg sagt man Tschüss! Und so wie die Schiffe in den Hafen eingelaufen sind, laufen sie am Ende des 834. Hafengeburtstags auch wieder aus. Nach drei Tagen geht es deswegen am späten Sonntagnachmittag für die maritimen Gäste die Elbe abwärts in Richtung Heimathäfen. Termin: 7. Mai 2023 16.30 bis 17.30 Uhr

Hafengeburtstag Hamburg 2023: So viel kostet der Besuch des Fests

Das Musikprogramm des 834. Hafengeburtstages ist kostenlos. Auch die Ein- und Auslaufparade, sowie Feuerwerk und Schlepperballett sind kostenfrei. Neben Verpflegung und gegebenenfalls Übernachtung und Nahverkehrsticket für den ÖPNV beziehungsweise Parkgebühren kosten auch einige Programmpunkte Geld. Beispielsweise das "Harbour Pride Race" im Rahmen des "Harbour Pride." Auf kostenpflichtige Veranstaltungspunkte wird im Vorfeld hingewiesen. Im Allgemeinen gilt: Die Mehrheit des Programms inklusive der Highlights ist kostenlos besuchbar.