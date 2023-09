Hamburger Hafen-Treff macht Trucker glücklich: "Odo's Kaffeeklappe" stillt nachts den großen Hunger

Hamburg - In "Odo's Kaffeeklappe" gibt es belegte Brötchen bis zum Abwinken – und das auch schon nachts um 3 Uhr. Der Hafen-Treff ist Versorger und Kummerkasten zugleich. Doch vor allem die sinkende Nachfrage wird für den Betrieb immer häufiger zum Problem.

Kurz hinter der Kreuzung zum Hafen-Terminal "Steinwerder" liegt "Odo's Kaffeklappe" an der Buchheisterstraße. Gegen 23 Uhr startet dort die schweißtreibende Arbeit. © Maximilian Schiffhorst

Wenn die meisten ins Bett gehen, beginnt für ihn der Arbeitstag: Kurz vor 23 Uhr erreicht Odo Wehr (51) mit seinem Kleintransporter die Buchheisterstraße nahe dem Hamburger Hafen-Terminal "Steinwerder".

Einsam und verlassen steht dort ein kleiner, schwarzer Container. Zwei Fenster, zwei Türen – allesamt mit Stahlgittern verriegelt. Odo schließt auf, knipst Licht und Leuchtreklame an. Unverkennbar prangt über dem Eingang nun in großen Lettern: "ODO'S KAFFEEKLAPPE".

Für den Co-Chef, der gemeinsam mit Kollege Toby Duschat (33) den Betrieb führt, kann die Nacht damit starten. Bis 3 Uhr muss er zahlreiche Brötchen vorbereitet haben. Sie werden für die Auslage, aber auch für Bestellungen gebraucht, die täglich auf kleinen Zetteln an der Wand hängen.

"Wir sind Hafenversorger, liefern Essen also auch aus, verkaufen es mit unserem Wagen oder bieten es zur Abholung an", erklärt Odo. Durch strukturiertes Arbeiten will er pünktlich fertig werden. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.