Hamburger Kunsthalle: Gratis Eintritt für alle am ersten Donnerstagabend des Monats

Hamburg - "Der erste Donnerstag geht auf uns": Unter diesem Motto öffnet die Hamburger Kunsthalle an jedem ersten Donnerstag eines Monats in diesem Jahr von 18 bis 21 Uhr ihre Türen gratis für alle Besucher.

Das Hauptgebäude der Hamburger Kunsthalle. © Marcus Brandt/dpa

Das neue Freiticket richte sich vor allem an mögliche Erstbesucher aus Hamburg und der Metropolregion sowie an alle, die aufgrund der üblichen Eintrittspreise normalerweise nicht ins Museum kommen, teilte die Kunsthalle am Dienstag mit.

"Mit den freien Donnerstagabenden einmal im Monat möchten wir in diesem Jahr alle Altersgruppen einladen, die Sammlung der Kunsthalle kennenzulernen", sagte Direktor Alexander Klar.



Aktuell sind in der Hamburger Kunsthalle die Ausstellungen "Femme Fatale", "Paris ist meine Bibliothek", "Something new, something old, something desired", "Impressionismus", "Von Mischwesen", "Making History" und die Ständige Sammlung der Kunsthalle zu sehen.