Harry Potter verzaubert Hamburg: Erstes "Back to Hogwarts"-Fan-Event in Deutschland

Hamburg - Harry-Potter-Fans aufgepasst! Am 1. September 2024 verwandelt sich der Hamburger Großmarkt in einen magischen Ort.

Vergangenen August feierten Fans aus ganz Deutschland auf dem Hamburger Rathausmarkt das Jubiläum "25 Jahre Harry Potter". © René Supper

Seit der Premiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Dezember 2021 zieht Hamburg Zauberer und Muggel aus dem ganzen deutschsprachigen Raum an.

Nun veranstalten Warner Bros. Discovery Deutschland und die Macher der Show diesen September das erste "Back to Hogwarts"-Fan-Event in Deutschland.

Die große Zusammenkunft vieler Hogwarts-Liebhaber findet, zu der Geschichte passend, am 1. September 2024 auf dem Hamburger Großmarkt und im Harry-Potter-Theater statt. Dieser Tag ist in der Harry-Potter-Welt bekannt als der Tag, an dem die Schüler nach den Ferien nach Hogwarts zurückkehren.

Die Tore zum Event werden um 10 Uhr geöffnet. Der offizielle Start des Fan-Events ist um 11 Uhr angedacht. Ebenfalls eine Anspielung auf die berühmte Geschichte von Autorin J.K. Rowling (58). Kenner wissen es: Es handelt sich dabei um die Abfahrtszeit des Hogwarts-Expresses von Gleis 9 ¾.

Bis 17 Uhr wird dann ein umfangreiches Programm auf zwei Bühnen und einer großzügigen Eventfläche geboten. Besucherinnen und Besucher können sich auf Überraschungsgäste, prominente Harry-Potter-Fans und Kostproben der Show "Harry Potter und das verwunschene Kind" freuen.

Der Eintritt ist frei. Weitere Details zum Tagesprogramm und zu den Highlights des Events wurden noch nicht verraten.