Hauptkirche St. Nikolai: Neue Orgel wird Ostern eingeweiht

Hamburg - König Charles III. (74) hat bei seinem Hamburg-Besuch an der Ruine der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai noch den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zwischen 1933 - 1945 gedacht. In dem in Harvestehude in den 1960er-Jahren eingeweihten Neubau wird unterdessen bald eine neue Orgel eingeweiht.