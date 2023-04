Herbert Grönemeyer Live 2023: Alle Infos zum Hamburg Konzert

Herbert Grönemeyer geht Mitte Mai mit neuem Album "Das ist los" auf Tour. Am 16. Mai 2023 spielt Grönemeyer in Hamburg. TAG24 hat alle Infos zu dem Konzert.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Für Herbert Grönemeyer (66) geht es Mitte Mai mit neuem Album "Das ist los" und alten Hits auf große Tour. Die Konzertreise startet in Kiel, zwei Tage später spielt Herbert Grönemeyer in der BarclaysArena in Hamburg. TAG24 hat alle Infos zu dem Konzert für Euch zusammengestellt.



Sänger Herbert Grönemeyer (66) steht auf der Bühne der ARD-Benefizgala. © Hendrik Schmidt/dpa Ob als Sänger, Produzent, Komponist, Texter, Schauspieler oder Betreiber des Labels "Grönland Records", Herbert Grönemeyer (66), ist spätestens seit den 1980er Jahren nicht mehr aus der Kulturlandschaft hierzulande wegzudenken. Bekannt wurde Grönemeyer 1981 im Kassenschlager "Das Boot", in dem er die Rolle des Leutnants Werner spielte, bevor er mit seinem fünften Album "4630 Bochum" (1984) auch mit seiner Musik den Durchbruch feiern konnte. Seitdem belegten alle elf nachfolgenden deutschsprachigen Alben des Künstlers Platz 1 der deutschen Charts. Grönemeyers aktuelles Album "Das ist los" brach mit dieser Reihe und landete eine Woche nach Veröffentlichung auf Platz 2 der Charts.

Herbert Grönemeyer Hamburg 2023: Die Vorband

Herbert Grönemeyer tritt mit Band, aber ohne Vorband auf.

Herbert Grönemeyer Hamburg 2023: Tickets und Preise

Die Ticketpreise für das Konzert in der BarclaysArena bewegen sich bei Eventim im Rahmen zwischen 61,70 Euro (Kategorie 4) und 100,25 Euro (Kategorie 1). Über den normalen Händlerverkauf sind für das Konzert in Hamburg am 16. Mai 2023 keine Tickets mehr erhältlich. Allerdings finden sich zahlreiche Angebote unterschiedlicher Sitzplatz- und Preiskategorien über den offiziellen Eventim-Fanverkauf, genannt "Fansale." Zum Beispiel (Stand 3. April, 12.03 Uhr) ein Ticket für Reihe 1, Platz 15 im Oberrang O16 zum Preis von 89,24 Euro. Oder die Konzertkarte für den Platz Reihe 9, Platz 13 im Unterrang U14 für 126,50 Euro. Anders als beispielsweise die Re-Seller-Plattform Viagogo handelt es sich bei dem Fansale um einen offiziellen Zweitweg, um an Tickets zu kommen. Ein besonderer Service: Neben dem Angebotspreis wird der Originalpreis des Tickets angezeigt. Der Aufschlag des Verkäufers ist also sofort ersichtlich.

Der Musiker Herbert Grönemeyer bei der Präsentation seines neuen Albums "Das ist los" in Berlin. © Annette Riedl/dpa

Herbert Grönemeyer Hamburg 2023: Einlass und Zeiten

Das Konzert von Herbert Grönemeyer und seiner Band beginnt um 20 Uhr. Die Halle öffnet um 18 Uhr für Besucherinnen und Besucher.

Herbert Grönemeyer Barclays Arena Anfahrt

Die Adresse der Location ist "Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg". Für das Navi sollte man bei der Anreise mit dem Auto allerdings die Anschrift "Hellgrundweg 50" (Parkplätze "Rot", "Grau" und den VIP-Parkplatz "Blau") beziehungsweise die Adresse "Schnackenburgallee 112" für die Parkplätze "Weiss" und "Gelb" nutzen, wie auf der Website der Arena zu lesen ist. Grund: An Veranstaltungstagen ist die Sylvesterallee gesperrt. Nutzer des ÖPNV im hvv gelangen mit den Buslinien 22 ("Hellgrundweg/Arenen") und 180 ("Am Volkspark") zum Veranstaltungsort oder fahren mit den Linien S3 beziehungsweise der S21 der S-Bahn Hamburg bis zur Haltestelle "Stellingen/Arenen".

