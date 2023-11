Im Grab mit Tutanchamun: "Wir wollen keine Distanz, sondern ein wirkliches Eintauchen in die Geschichte!"

Die neue Ausstellung "Tutanchamun - das immersive Ausstellungserlebnis" hat am Donnerstag Deutschlandpremiere gefeiert. TAG24 war vor Ort.

Von Madita Eggers

Hamburg - Mit dem jungen Pharao Tutanchamun im goldenen Sarg liegen und sich dann gemeinsam auf die Reise zum Totengericht machen oder seine Perspektive seiner eigenen Geschichte hören - all das können die Besucher ab Freitag in der neuen Ausstellung "Tutanchamun - das immersive Ausstellungserlebnis" in Hamburg-Ottensen erleben. TAG24 war bei der Deutschlandpremiere am heutigen Donnerstag dabei und hat sich selbst in das alte Ägypten entführen lassen.

Eine detailgetreue Replik von Tutanchamuns berühmter Totenmaske erwartet die Besucher direkt im ersten Raum. © Madita Eggers/TAG24 Nach einer Einführung in die Geschichte des alten Ägyptens und einem groben Überblick zum Jahrhundertfund am 4. November 1922 - die Entdeckung des nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun - erwartet den Besucher auch schon direkt das erste Highlight der Ausstellung. Über eine Virtual-Reality-Brille wird man quasi selbst zum Pharao und erfährt am "eigenen Leib" den Weg Tutanchamuns (regierte in Ägypten von 1332 bis 1323 v. Chr.) zum unsterblichen Gott. In der legendären Grabstätte beginnend führt der Weg über verschlungene - teils schwindelerregende - Pfade des Totenbuchs bis zum Gericht des Osiris. Das dabei entstehende "göttliche Gefühl" soll den Besuchern laut den Veranstaltern den Kontrast zur heutigen Zeit spürbar machen. Schließlich sind Pyramidenbauten allein für die Götter und Bedienstete, die sich mit ihrem Herrscher lebendig begraben lassen, nur noch sehr schwer vorstellbar. Aber faszinierend. "Tutanchamun ist einfach eine Figur beziehungsweise ein Pharao, die bis heute die Leute begeistert. Und obwohl wir dank der Entdeckung so viel über ihn wissen, wissen wir gleichzeitig sehr wenig über ihn. Und genau das macht dieses Mystische und Geheimnisvolle aus, was die Menschen bis heute fasziniert", erklärte Dr. Nepomuk Schessl, Geschäftsführer Alegria Exhibition, im Gespräch mit TAG24.

"Bei uns kann man nicht nur Artefakte in Vitrinen bewundern, sondern wirklich in die Geschichte eintauchen", so Dr. Nepomuk Schessl, Geschäftsführer Alegria Exhibition, im Gespräch mit TAG24. © MAD

Eine neue Art, Geschichte zu erzählen: "Gerade, wo die Konkurrenz in der Hosentasche so groß ist!"

Umgeben von Skarabäus-Käfern, die immer wieder als Videoeffekt eingesetzt werden. © Madita Eggers/TAG24 Nachdem man sich kurz wieder an die reale Welt gewöhnt hat, erwartet den Besucher auch schon Tutanchamuns Sarg zusammen mit weiteren detailgetreuen Repliken aus seinem Grab. Aber auch über 3000 Jahre alte Original-Artefakte ergänzen das immersive Erlebnis.

"Original-Artefakte können nie ersetzt werden, die haben ihre ganz eigene Faszination. Deswegen haben wir hier ja auch welche, die einem noch mal eine ganze andere Ehrfurcht vor der Geschichte einflößen", so Dr. Schessl. "Gleichzeitig ist es so, dass neue Arten, Geschichte zu erzählen, um Menschen mitzunehmen und auch zu begeistern, natürlich immer gefragter werden. Gerade jetzt, wo die Konkurrenz in der Hosentasche so groß ist." Was das Smartphone in der Hosentasche aber nicht bieten kann, ist das Herzstück der Ausstellung: das 30-minütige immersive Erlebnis. In einem großen Raum sitzend wird man mithilfe von 3-D-Projizierungen und Licht- und Video-Installation in das alte Ägypten entführt und lauscht Tutanchamun persönlich - kurz unterbrochen von der Original-Stimme von Howard Carter († 64), der 1922 das Grab des Pharaos entdeckte und selbst einen kleinen Einblick in einen der außergewöhnlichsten Archäologiefunde der Geschichte gibt. "Durch die zwei Erzählperspektiven ist man viel näher an ihm [Tutanchamun] dran, als wenn jetzt jemand Drittes berichtet. Wir wollen keine Distanz, sondern ein wirkliches Eintauchen in die Geschichte", betont der Geschäftsführer. So entsteht beispielsweise das Gefühl, dass einem wirklich Skarabäus-Käfer über die Beine laufen oder man selbst eine rasende Fahrt auf dem Nil unternimmt.

"Hier kann man jetzt keine wissenschaftlichen Abhandlungen erwarten!"