Instagram-Pfleger teilt traurige Kater-Story von Patientin: "Hoffe auf eure Unterstützung"

Hamburg - Traurige Nachrichten für Barbara: Ihr Kater Lucky ist seit knapp einer Woche entlaufen. "Pflege Smile"-Geschäftsführer und Social-Media-Star Rashid Hamid (31) will seiner Patientin helfen und ruft zur gemeinsamen Suche auf.

Der Kartäuser-Hauskater aus Hamburg-Bergedorf ist entlaufen. Wer hat ihn gesehen? © Screenshot Instagram/pflege.smile

Rashid Hamid ist besonders dafür bekannt, seine Arbeit als Pflegekraft auf Instagram und TikTok zu teilen.

Gemeinsam mit seinen Patientinnen und Patienten nimmt er Videos aus dem Alltag auf und teilt sie mit seinen knapp 304.000 Followern - so auch am gestrigen Montag.

"Hey, Freunde, [...] es ist etwas Trauriges vorgefallen und ich hoffe natürlich auf eure Unterstützung", stieg er in die unschöne Geschichte ein. Der Kater von Patientin Barbara ist entlaufen. Seit vergangener Woche ist Lucky nicht mehr nach Hause gekommen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist er in Bergedorf verschwunden.

Rashid will seiner Klientin helfen und ruft seine Community zur gemeinsamen Suche nach dem weißen Vierbeiner auf. "Wenn jemand Lucky gesehen hat, soll er sich bei mir melden, ne?" spricht er im Video zu Barbara, die nur im Hintergrund zu hören ist. "Du bist doch der Beste", freut sich Barbara und beschreibt ihren geliebten Kater. Lucky ist weiß und eine Kartäuser-Hauskatze.

"Ich liebe euch, wenn ihr das schafft, Lucky zu finden, ihr bekommt auch eine Belohnung. Wer Lucky findet, ist bei mir im Herz eingeschlossen, für den bete ich jeden Abend", ergänzt die niedergeschlagene Seniorin.