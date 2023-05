03.05.2023 08:16 Keine Lust auf den 834. Hamburger Hafengeburtstag? Hier gibt's den Alternativen!

Wer am vom 5. bis 7. Mai am 834. Hamburger Hafengeburtstag dem Mainstreamprogramm entkommen will, ist beim Alternativen Hafengeburtstag richtig.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Eine Million Besucherinnen und Besucher werden vom 5. bis 7. Mai zum 834. Hamburger Hafengeburtstag in der Hansestadt erwartet. Wer dem Mainstreamprogramm entkommen will, ist beim Alternativen Hafengeburtstag richtig. Auch in diesem Jahr ist sorgen von Freitag bis Sonntag wieder verschiedene Crews für Bass, Dub, Reggae und Artverwandtes. © Hibration Crew In der Kehre der Hafenstraße vor der Ganztagsschule St. Pauli und oberhalb der ÜberQuell Brauerei sorgen von Freitag bis Sonntag wieder verschiedene Crews für Bass, Dub, Reggae und Artverwandtes im "Hafenstraßen Soundsystem Yard". Die Veranstaltung will unkommerziell, selbstorganisiert, antirassistisch sein. An den Decks stehen unter anderem: Hamburg Kultur & Leute Weltfischbrötchentag wird auf Hamburger Hafengeburtstag gefeiert Penguin Sound:

sub:district

DUBpressive HiFi

NeonAeon

Kim

SattaDub Soundsystem WobaDub Soundsystem

Step-by-Step Soundsystem

YY HiFi

Hibration Crew Das komplette Programm und den Zeitplan findet Ihr auf Facebook. Punkrockbühne vor der Hafen-VoKü Der Flyer des Programms der Punkrockbühne beim Alternativen Hafengeburtstag 2023. © Selbstverwaltetes Zentrum Sauerkrautfabrik Am antifaschistischen Alternativen Hafengeburtstag "nehmen sich allerlei Menschen und Gruppen unangemeldet die Straße und bieten - im Kontrast zur kapitalistischen Verwertungsmaschinerie Hafengeburtstag – Essen und Getränke zu vernünftigen Preisen", heißt es in der Ankündigung. Organisiert wird die Veranstaltung unter anderem von der hinter dem Selbstverwalteten Zentrum Sauerkrautfabrik stehenden Punkrockbühne und dem Punkrocktresen im Rahmen des Alternativen Hafengeburtstags. Aufgebaut sind Bühne und Tresen, Speis & Trank und in diesem Jahr auch eine Siebdruck-Möglichkeit vor der Hafen-Volxküche (VoKü). Das Line-up der Punkrockbühne: Hamburg Kultur & Leute Hafengeburtstag Hamburg: Das Programm der Hauptbühne steht fest



Freitag:

20 Uhr: Hörzu! (Acoustic / Streetbeat)

22 Uhr: DJ Tofuwabohu Samstag:

15 Uhr: Muckel (Singer / Songwriter)

17 Uhr: Kleymo (Immigrant HC-Punk)

20 Uhr: Überwachungsmodul (Punkrock)

22 Uhr: NōōS Band (Punkrock) Das Line-up der Punkrockbühne:Freitag:Samstag: Besetzt ist der Tresen laut Aufruf ab Freitag, den 5. Mai um spätestens 15 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits ab 8 Uhr morgens.

Titelfoto: Hibration Crew