Kiez hilft Kids: Geschwister mit Figur auf Reeperbahn geehrt

Hamburg - Kareem Ahmed kennt im Hamburger Stadtteil St. Pauli (fast) jeder. In den vergangenen Jahren lag seine Bekanntheit weniger an seiner Zeit als Rapper ("Reeperbahn-Kareem"), als an seinem sozialen Engagement für Kinder und Jugendliche: Zusammen mit seiner Schwester Nassy Ahmed-Buscher hat er 2021 die "Silbersack Hood Talentförderung" gegründet. Zu Ehren der Geschwister hat Fotograf Andreas Muhme eine Figur für den "Artwalk" auf der Reeperbahn entworfen.