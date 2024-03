Hollywood-Star kommt nach Hamburg: Das liebt er am deutschen Publikum

TAG24: Was macht das deutsche Publikum so besonders?

Ich erinnere mich an meine erste Show in Hamburg, die völlig überfüllt war. Das ganze Publikum hatte die Texte zu meinen Liedern nachgesungen. Ich war überwältigt. Deutschland ist einer der Orte, an die ich am liebsten zurückkomme. Denn: Ich würde fast sagen, dass ich hier mit die besten Zuschauer jemals erlebt habe.

Charles Esten: Ehrlich gesagt macht mir das Wetter nichts aus (lacht). Es sind die Leute. Ich habe einfach immer davon geträumt, in Hamburg zu spielen, weil ich, wie so viele, großer Beatles-Fans bin. Eure Stadt und eure Leute waren es, die sie aufgebaut haben. Sie haben dort gelernt, vor Publikum zu spielen.

TAG24: Dieses Jahr gehst Du auf Europa-Tournee. Du wirst vier Shows in Deutschland spielen - eine davon in Hamburg . Was gefällt Dir an unserer Stadt am besten? Sicher, ist es nicht das Wetter (lacht).

Deshalb wollte ich noch eine Weile leben und Autoren, Musiker und anderen Produzenten kennenlernen. Ich habe eine enorme Menge an Singles herausgebracht. In 54 Wochen, 54 Singles - niemand macht das. Tatsächlich stellte es sich als Guinness-Weltrekord heraus. Aber ich wusste trotzdem: Ich bin noch nicht bereit für mein Album. Für mich sind Alben etwas Besonderes. Für ein Album müssen alle Songs auf Platz eins landen. Alle Lieder müssen zusammenpassen. Es ist fast wie mit Szenen in einem Film - alles muss harmonieren, sonst ergibt es keinen Sinn.

Charles Esten: Nun, es ist wie mit einem Buch. Ich habe vor zehn Jahren nicht mit dem Tippen angefangen. Meine Rolle des Deacon Claiborne in der Serie Nashville hat mir damals die Welt zur Musik geöffnet. Ich hatte in dieser Zeit schnell das Gefühl, ich könnte sofort ein Album machen, aber ich wusste, dass ich noch nicht bereit war.

TAG24: Ungefähr zehn Jahre lang hast Du an Deinem neuen Album "Love Ain’t Pretty" gearbeitet. Wieso hat es so lange gedauert, bis es fertig war und was zeichnet es aus?

Charles Esten (58) an der Gitarre. © Pressebild/riverconcerts

TAG24: Hast Du ein Beispiel für eine Geschichte hinter einem Song?

Charles Esten: Ja, das letzte Lied auf dem Album, zum Beispiel. Ich und mein Freund John Knight trafen uns zum Schreiben, und er hatte eine Idee für einen Song mit dem Titel "Somewhere in the Sunshine". Nun, er hatte natürlich ein Lied im Kopf, in dem es darum ging, am Strand zu sein, Tequila zu trinken, ein Mädchen kennenzulernen und so weiter - es wäre ein großartiges Lied gewesen.

Es ist nur so, dass in dem Moment, in dem mir der Titel auffiel, alles anders war. Ich war oft mit einem Freund zusammen, der sehr krank war. Am Ende seines Kampfes gegen den Krebs haben wir über die "großen" Fragen gesprochen: Was kommt als Nächstes? Doch egal, wo er sein würde, er war sich sicher: Es ist irgendwo im Sonnenschein. Am Ende haben wir einen Song geschrieben, der wie eine Postkarte von meinem Freund ist.

Und ich bin immer noch überwältigt, welche Wirkung es auf Menschen hat. Es gibt viele, die dieses Lied zutiefst berührt. Es gibt ihnen ein wenig Frieden.