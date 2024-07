"Le big TamTam" eröffnet nach langer Bauzeit: "Es sollte auch ein bisschen das Hanseviertel ärgern"

Hamburg - Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und mehreren Verzögerungen eröffnet am 12. Juli der lang erwartete Food Markt "Le Big TamTam" im Hamburger Hanseviertel. TAG24 durfte sich schon im Vorfeld einen Überblick verschaffen.

Denn: "Es sollte auch ein bisschen das Hanseviertel ärgern, weil es eine Grande Dame ist, klassisch orientiert im Design und in der Ausrichtung. Das wollten wir ein bisschen brechen oder ergänzen."

Von Anfang an sei klar gewesen, dass kein klassischer Food Court entstehen soll, dass kein Einzelgastronomen die ganze Fläche bespielen solle. "Es sollte was anderes werden, es sollte bunt werden."

"Einfach deshalb, weil sie in Szenevierteln unterwegs sind, weil die Mieten hier normalerweise hoch sind und weil es kompliziert ist. Unsere Aufgabe war es, sie dafür zu begeistern, hier reinzukommen und gleichzeitig die Vermieter dafür zu begeistern, sich darauf einzulassen", so Rüther.

Laut Patrick Rüther von "Tellerrand" - das Beratungsunternehmen lieferte die Idee und entwickelte das Konzept – würden sich diese Gastronomen nämlich eigentlich gewiss nicht in der Innenstadt niederlassen.

Dort, wo früher einst das Mövenpick-Restaurant war haben sich im Untergeschoss gleich fünf Gastronomen niedergelassen: MOMO Ramen, ÜberQuell, Miguelez, YEAHBOY, Underdocks und die FÜNFVIERTEL Bakery zeigen ab Freitag, was sie zu bieten haben: Backwaren, Ramen, mexikanische Tacos, fancy Fischbrötchen ...

Bunt und gemütlich kommt der Food Markt in der Hanse daher. © Tag24/Madita Eggers

Mittig der fünf Gastronomen, die großzügig um die 14 Meter hohe Rotunde platziert wurden, findet man die FÜNFVIERTEL Bar, die für das Wohl der Gäste mit einer Vielzahl unterschiedlichster Getränken sorgt. Darunter auch die Signature Drinks, die extra für jedes Restaurant - einer jeweils mit Alkohol und einer ohne - kreiert wurden.

Über dieser thront dann auch noch "die kleinste Bar" Hamburgs - reservierungspflichtig, aber dafür auch recht intim kann man den Blick bei einem Drink über das Angebot schweifen lassen.

Center Manager Lars Sammann (CBRE GmbH): "Im Hanseviertel startet eine neue Ära. Wichtig für uns, für das Passagenviertel, für Hamburg. Hier kommt jetzt richtig Leben rein!"

In dem Food Markt verschmelzen Tradition und Moderne, so Markus Wagenknecht, bei CBRE Investment Management für das Projekt verantwortlich. "Was uns wichtig ist: Wir bewahren den einzigartigen Charme des Denkmals Hanseviertels, setzen aber mit dem Le big TamTam im Hanseviertel total überraschende Akzente. Nicht zu vergessen: Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen im Hafen stärkt das Hanseviertel die Identität der Kernstadt Hamburgs."

Ob sie das geschafft haben, könnt Ihr ab dem 12. Juli selbst überprüfen. Ab dann ist die Gastronomie-Fläche mit Platz für bis zu 500 Gäste zunächst für ein Soft-Opening von Montag bis Mittwoch von 11.30 bis 23 Uhr und Donnerstag bis Samstag vom 11.30 bis 0 Uhr (Küche von 11.30 bis 20.30 Uhr) geöffnet.