Magische Harry-Potter-Orte in Deutschland: Hier sind Winkelgasse und Co. zu finden

Magische Harry-Potter-Orte gibt es auch in Deutschland. Vor allem in Hamburg lassen sich Winkelgasse und Co. entdecken.

Von Alice Nägle

Durch die Winkelgasse schlendern, ein Bier im Tropfenden Kessel trinken oder die Flure von Hogwarts bestaunen: Von all dem träumen eingefleischte Harry-Potter-Fans. In Hamburg ist das zumindest ansatzweise möglich. Die Bibliothek im Hanseatischen Oberlandesgericht erinnert an das Büro von Hogwarts-Professor Dumbledore. Im deutschen "Home of Harry Potter" gibt es zwar kein originales Filmset, das besichtigt werden kann, dafür hält die Vielfalt der Hansestadt aber einige andere Ecken bereit, die zumindest an die zauberhaften Kulissen erinnern. Die Krameramtsstuben beispielsweise gleichen durch die schmale Gasse mit schiefen Häusern der wuseligen Winkelgasse aus dem Zauberreich. Wer die Atmosphäre des Tropfenden Kessels zumindest ansatzweise aufsaugen will, muss sich allerdings aus der Hamburger Winkelgasse Richtung Reeperbahn bewegen. Auf St. Pauli zeigt sich Murphy's Irish Pub durch sein abgerocktes Mobiliar und die dunkle Atmosphäre von seiner besten Seite, um sich kurzzeitig bei einem Bier mitten im Hamburger Nachtleben in die magische Welt der Hexen und Zauberer zu träumen. Murphy's Irish Pub erinnert an Tropfenden Kessel Harry-Potter-Fans können sich von Theaterstück verzaubern lassen Im Theater am Großneumarkt läuft das Stück "Harry Potter und das verwunschene Kind". Selbst die Hamburger Kunsthalle erinnert mit viel Vorstellungskraft an die erfolgreichen Geschichten von Autorin J.K. Rowling (59). Zumindest die Eingangshalle des Museums kann alle Fantasievollen in die Zauberschule von Harry, Ron, Hermine und Co. abtauchen lassen - auch, wenn die Gemälde nicht sprechen und auch die Treppen bleiben, wo sie sind. Nicht weniger beeindruckend ist die Bibliothek des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Deckenhohe Bücherregale, vollgepackt mit uralten Büchern und hölzerne Wendeltreppen bewahren den Anschein bei Professor Dumbledore im Büro zu Besuch zu sein. In der Hansestadt spielt außerdem das bekannte Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" - aktuell mit Ex-Bachelorette und Schauspielerin Anna Hofbauer (36) in der Hauptrolle der Ginny Potter. Das Stück läuft fünfmal die Woche im Theater am Großmarkt.

