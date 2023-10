Millionen LEDs, Glühwein & Natur: Erfolgs-Lichtshow kommt erstmals nach Hamburg

Hamburg - Nach großen Erfolgen unter anderem in Berlin , London, Paris, Rom und Barcelona wird es dieses Jahr erstmalig auch einen "Christmas Garden Hamburg " geben. Ab Mitte November laden mehr als 30 Lichtinstallationen aus Millionen verbauter LEDs zu einem Rundweg durch den illuminierten Loki-Schmidt-Garten ein. Sebastian Stein, Geschäftsführer der Christmas Garden GmbH, versprach bei der Pressekonferenz am heutigen Mittwoch "strahlende Gesichter bei Groß und Klein".

Für das "Wassermärchen" werden maritime Themen auf eine acht Meter hohe und fünfzehn Meter breite Wassernebelwand projiziert. © Markus Burkhardt

Die Vorbereitungen für die Eröffnung am 17. November laufen bereits auf Hochtouren, erste Installationen werden aktuell im Botanischen Garten der Universität Hamburg getestet und angebracht.

Das Kreativ-Konzept des "Christmas Garden" wird an jeden Standort individuell angepasst. So werden in Hamburg unter anderem ein beleuchteter Anker und zahlreiche Wasserinstallationen zum Staunen einladen.

Als Highlight nannte Andreas Boehlke, Geschäftsführer Hans Boehlke Elektroinstallationen GmbH, am Dienstag den "Pyramidenzauber", der die blauen Pyramiden, das Wahrzeichen des Wüstengartens im Loki-Schmidt-Garten, in einen Farbnebel erstrahlen lassen wird.

Ein weiteres Highlight soll das "Wassermärchen" werden. Auf eine acht Meter hohe und fünfzehn Meter breite Wassernebelwand werden Videos projiziert. "Dadurch werden wunderbare Bilder geschaffen, die jedes Jahr ein neues Thema haben", so Boehlke, der noch nicht verraten wollte, welches in Hamburg zu sehen sein wird.