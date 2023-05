Miniatur Wunderland feiert 50. Geburtstag der Sesamstraße mit Sonderausstellung

Das Krümelmonster bewundert die Sonderausstellung, © Daniel Bockwoldt/dpa

Auf der Sonderfläche können Besucher die Stars der Kinderserie wie Ernie und Bert sowie ihre Freunde in Klein bestaunen, wie das Miniatur Wunderland am ersten Ausstellungstag am Mittwoch mitteilte.

Für eine Szene wurde ein Raum von Studio Hamburg, inklusive Ernie-und-Bert-Set, nachgebaut.

Fünf Mitarbeiter des Miniatur Wunderlandes hatten zwei Monate lang die Ausstellungsstücke aus Polymer-Ton und Spritzguss hergestellt.

Die Nachbauten sollen jährlich zum Geburtstag der Sesamstraße im Miniatur Wunderland ausgestellt werden.