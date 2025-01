Musiker Thees Uhlmann startet eine ganz besondere Konzertreihe

Musiker Thees Ulmann (50) startet eine Best-of-Konzertreihe. © Georg Wendt/dpa

Das war schön und schlimm zugleich, sagte der Indie-Rocker und Songwriter vorab. Von Freitag bis kommende Woche Dienstag steht er auf der Bühne auf St. Pauli.

"Ich will, dass jeder Abend etwas anders ist. Deswegen muss ich auch viele Lieder spielen – und so hört man sich alte Lieder von sich selbst an", sagte Uhlmann. Das war anfangs gar nicht so einfach für ihn. "Es gibt auf jeden Fall eine frühere Version von mir, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Ich versteh’ die, aber ich bin auch froh, dass sie sozusagen nicht mehr da ist. Das wäre viel zu heftig gewesen, wenn ich immer noch so wäre."

So habe er sich erst um die Konzertvorbereitungen herumgedrückt. "Aber dann habe ich mir die Songs vorgenommen, auf die ich Lust habe, zu spielen – oder zumindest von denen ich weiß, die könnte ich spielen, wenn jemand danach ruft", erzählte Uhlmann. Er spielte etwa das "bisschen Punkige, bisschen Rumpelige" von der ersten Platte mal mit einer Akustikgitarre, veränderte dann hier und da noch etwas.

Da stellt sich "ein wahnsinnig niedliches Gefühl" für das ein, was er eigentlich nicht mehr leiden konnte. "Ich habe eine ganz neue Niedlichkeit gefunden für das, was ich da mal gemacht habe. Das hat mich auch sehr beruhigt", so Uhlmann.