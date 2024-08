Nach Erfolg vor zwei Jahren: Banksy kommt zurück nach Hamburg

Dafür mehr als 150 aufwendige Reproduktionen seiner bekanntesten Schöpfungen, wie die Macher der Ausstellung "House of Banksy - An Unauthorized Exhibition" mitteilten, die nach ihrem Start in München ab 13. September auch in den Hamburger Großen Bleichen zu sehen sein wird.

Mit der neuen Pop-up-Schau an der Ecke Große Bleichen/Jungfernstieg wollen die Macher an frühere Erfolge anknüpfen: Vor zwei Jahren hatten nach ihren Angaben bereits 170.000 Menschen die Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" im Galeria-Kaufhof-Gebäude in der Mönckebergstraße besucht. Weltweit sollen es 2,5 Millionen Besucher gewesen sein.