Nach jahrelanger Stille: "The Hives" bringen Reeperbahn zum Beben

Hamburg - Als Headliner des diesjährigen Reeperbahn Festivals haben "The Hives" am Freitagabend die "Große Freiheit 36" zum Beben gebracht.

Der Sänger Pelle Almqvist (45) stand dem Fachpublikum beim Reeperbahn Festival zunächst noch skeptisch gegenüber. © TAG24/Franziska Rentzsch

Newcomer sind die Jungs aus Schweden mit ihrer fast dreißigjährigen Bandgeschichte natürlich schon längst nicht mehr. Doch in diesem Jahr gab es endlich ein Comeback von ihnen: Nach elfjähriger Stille veröffentlichten sie im August ihr sechstes Studioalbum "The Death Of Randy Fitzsimmons".



Musikalisch sind "The Hives" ihrer Alternative-Rock-Linie mit den schnellen Gitarrenriffs und dem derben Garagensound treu geblieben. Und auch optisch scheinen sie unverändert: Denn gewohnt stilsicher traten die Musiker am späten Freitagabend (23.30 Uhr) in ihren maßgeschneiderten schwarz-weißen Anzügen auf die Bühne der "Großen Freiheit 36".

Frontmann Pelle Almqvist (45) schleuderte sein Mikro in gewohnter Rock'n'Roll-Manier über die Bühne und gegen alles, was ihm dabei in die Quere kam und warf sich schon beim zweiten Song selbst ins Publikum. "Wollt Ihr sehen, wie ich den Verstand verliere?", forderte er die dicht an dicht gedrängte Menge heraus.

Und die drehten völlig frei – auch wenn sich der Sänger ihnen gegenüber zwischendurch immer wieder skeptisch gab ...