Jetzt ist es raus! Das ist der Überraschungs-Act auf dem Reeperbahn Festival

Hamburg - Alle Jahre wieder überrascht das Reeperbahn Festival seine Besucher mit unangekündigten Live-Gigs. Muse, Deichkind oder Kraftklub waren schon dabei. Am heutigen Donnerstag wird sich die Hip-Hop-Band K.I.Z. die Ehre geben.

Rapper Maxim Drüner (38) wird am Donnerstagabend mit seiner Band K.I.Z. in Hamburg auf der Bühne stehen. © Imago / Eibner

Vonseiten der Veranstaltenden war zuvor lediglich bekanntgegeben worden, dass eine namhafte Band am Donnerstagabend auf dem Heiligengeistfeld auftreten werde.

Am Nachmittag verkündete die Band K.I.Z. dann aber selbst auf ihrem Instagram-Account: "Wir spielen heute Abend 21 Uhr in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld." Bändchen für den Auftritt konnten sich die schnellsten Fans dann am Hans-Albers-Platz abholen.

Am Mittwoch, dem Eröffnungsabend des diesjährigen Reeperbahn Festivals, hatte es bereits einen ersten Überraschungsauftritt gegeben: Newcomerin Paula Hartmann (22) performte ihren neuen Song "Schwarze SUVs" auf dem Heiligengeistfeld.

Als Bühne diente ihr natürlich ganz passend das in Nebel gehüllte Dach eines eben solchen besungenen Fahrzeugs.