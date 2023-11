Nach "Tanz der Vampire": Dieses Broadway-Musical zieht als Nächstes ins Stage Operettenhaus

Die Broadwayproduktion zieht im kommenden Jahr im Stage Operettenhaus ein. © Patrick Murphy/Stage Entertainment

Diese Geschichte erzählt das Pop-Musical "& Julia", das im Herbst 2024 nach Hamburg kommen soll, wie der Veranstalter Stage Entertainment am Montag mitteilte.

Das Stück ist eine Ode an das Leben und die Lebensfreude und es bringt auch weltberühmte Nummer-1-Hits wie Katy Perrys "Roar", Justin Timberlakes "Can't Stop The Feeling" oder "Perfect" von P!nk auf die Bühne.

Das preisgekrönte Musical wurde 2019 erstmals im Londoner West End gezeigt. Seit Ende 2022 läuft es auch am Broadway in New York. Stage-Geschäftsführerin Uschi Neuss freut sich darüber, dass das Musical damit zum ersten Mal in einer nicht-englischen Inszenierung aufgeführt werden kann.

"Ich bin schon lange nicht mehr so gut unterhalten aus einem Theater gekommen wie nach diesem Musical! "& Julia" ist ebenso clever wie lustig. Ich wette, William Shakespeare wäre selbst sehr glücklich über die Art und Weise, wie seine Geschichte neu ins 21. Jahrhundert gebracht wird."

Die Lieder sollen dabei englisch bleiben, die Dialoge werden ins Deutsche übersetzt.