"Nachtschicht"-Betreiberin kriegt eigene Artwalk-Figur auf dem Hamburger Kiez

Hamburg – Micky Hensel ist die lebenslustige und ausdrucksstarke Betreiberin einer der bekanntesten Bars auf dem Hamburger Kiez. In der "Nachtschicht" in der Gerhardstraße steckt Micky – wie sie von ihren zahlreichen Stammkunden genannt wird – seit über 15 Jahren all ihr Herzblut. Für ihre Leidenschaft und ihr Engagement für den Stadtteil St. Pauli hat Künstler Ralf Leidinger im Rahmen des alljährlichen ausgestellten Artwalks des "Business Improvement District (BID) Reeperbahn+" der Wirtin eine eigene Figur gewidmet.

Als Wirtin der "Nachtschicht" erfreut sich Micky seit Jahren an großer Beliebtheit auf dem Kiez. Als Figur ab dem 11. Juli auf dem Hans-Albers-Platz vertreten zu sein, ist für sie eine große Ehre und irgendwo auch "schon sehr geil", wie Micky im Gespräch mit TAG24 betonte.

Ralf Leidingers Darstellung von Micky Hensel hat nicht nur die Jury aus bekannten Hamburger:innen, sondern auch das Online-Publikum begeistert – die Likes auf Instagram waren maßgeblich an der Entscheidung beteiligt.

Die Artwalk soll Touristen und Einheimische daran erinnern, dass St.Pauli nicht nur eine Kulisse ist, sondern "von Menschen geprägt wurde und immer noch wird", wie Quartiersmanagerin Julia Staron (52) am Donnerstag bei der feierlichen Enthüllung der Gewinnerfigur betonte.

Die lebensgroßen Abbilder von Udo Lindenberg (77), Olivia Jones (53) und Co. erhalten in diesem Jahr zum allerersten Mal Zuwachs über eine bundesweite Ausschreibung. Das BID Reeperbahn + hatte im April Künstler:innen und ihre Ideen für neue Figuren gesucht.

Seit 2017 schmückt der Artwalk aus inzwischen 14 Figuren von verschiedenen Persönlichkeiten den Hans-Albers-Platz, die Reeperbahn , die Große Freiheit und in Teilen auch den Beatles-Platz.

Das Vorbild, die künstlerische Abbildung und der Künstler: Micky Hensel und Ralf Leidinger präsentierten am Donnerstag stolz das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit. © Madita Eggers/TAG24

Doch was macht ihre Bar eigentlich so besonders? "Ganz klar die Farbe Pink, das ist meine Lieblingsfarbe. Ich sage immer die 'Nachtschicht' ist für uns alle das pinke Wohnzimmer", so Micky.

"Eben auch anders als diese ganzen Ballerbuden und dieser Mainstream, der jetzt direkt auf der Reeperbahn stattfindet. Irgendeine Schlagerbude neben dem nächsten Kiosk, neben dem nächsten Dönerladen. So sind wir nicht und so wollen wir auch nicht ein!"

Die Wirtin ist genervt von der aktuellen Entwicklung auf St. Pauli und wünscht sich den "ursprünglichen Kiez" zurück, den man nur noch an wenigen Orten, wie zum Beispiel in ihrer Bar, finden würde.

Statt auf möglichst viel Umsatz setze sie lieber auf Zwischenmenschlichkeit und ein "vernünftiges" Publikum, welches das Umfeld ihrer Bar noch zu schätzen weiß: "Die Sauberkeit, der gepflegte Umgang und vernünftige Preise. Bei uns wird definitiv niemand über den Tisch gezogen", betont Micky.

"Und wir haben natürlich auch immer ein offenes Ohr für unsere Gäste, in guten wie in schlechten Zeiten", so die Kult-Wirtin.