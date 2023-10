Neue "The Hummus Bar" in Szene-Viertel: "Keine Region, die wir promoten wollen"

Hamburg - Wenn sich Hamburgs Szene-Gastronom Hannes Schröder (42) und "The Hummus Bar"-Gründer Geha Brando (32) zusammentun, dann entsteht eine weitere kulinarische Anlaufstation mitten in der Hansestadt. TAG24 hat für Euch die ein oder andere Köstlichkeit der neuen "The Hummus Bar" getestet.

Der Hamburger Gastronom Hannes Schröder (42, l.) und Gründer Geha Brando (32) haben gemeinsam die "The Hummus Bar" in der Langen Reihe eröffnet. © Alice Nägle/TAG24

In einer der trubeligsten Bar- und Restaurantstraßen Hamburgs, genauer gesagt, in der Lange Reihe im Stadtteil St. Georg, schmiegt sich in lässig-stylischer Atmosphäre die neue "The Hummus Bar" ein. Erstmal nur als Pop-up für drei Monate, allerdings mit sicherer Garantie auf Verlängerung.

Dafür hat Schröder bei Kaffee und Hummus sogar kurzerhand entschlossen, seine Räumlichkeiten der "Was wir wirklich lieben"-Location umbauen zu lassen. Wieso? "Ich war immer sehr begeistert, was Geha gemacht hat. Da habe ich gedacht: Ich habe einen Laden, ich kann was geben. Und der war leider bislang so das fünfte Rad am Wagen. Und dann fügte sich das so. Jetzt wo die 'The Hummus Bar' hier angekommen ist, merke ich: Das ist genau das richtige für die Lange Reihe!"

Auch sein Geschäftspartner, "The Hummus Bar"-Gründer Geha Brando freut sich sehr über die Zusammenarbeit: "Hannes hat meine Passion und Kreativität verstanden und so kam dieser Austausch zustande. Er hatte Ideen, wie man meine Kreationen auf ein anderes Level bringen kann. Er konnte sich mein Konzept sehr gut in seinem Laden vorstellen. Ich freue mich, dass wir das jetzt zusammen ausprobieren!"

Beim Probeessen am Mittwochabend durfte unsere Reporterin die bunte Vielfalt des Hummus probieren. Der ein oder andere TAG24-Favorit wurde auserkoren.