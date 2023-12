Oliver Masucci übernimmt bei "Harry Potter" die Rolle von Snape – doch es gibt einen Haken!

Hamburg - Wer Fan des Schauspielers Oliver Masucci (55, "Er ist wieder da") und der Geschichte rund um den berühmten Zauberlehrling Harry Potter ist, der darf sich auf ein Gastspiel des 55-Jährigen in Hamburg freuen.

Oliver Masucci (55) übernimmt im kommenden Jahr für zehn Aufführungen die Rolle des Lehrers Snape in "Harry Potter und das verwunschene Kind". © Christian Charisius/dpa

Dabei übernimmt Masucci im Februar allerdings nur für zehn Aufführungen die Rolle des Hogwarts-Lehrers Severus Snape in dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind".

Nach rund sieben Jahren mit sehr viel Drehzeit steht der gebürtige Stuttgarter damit erstmals seit langem wieder auf einer Theaterbühne.

"Ich bin gespannt. Das ist mein Comeback auf die Bühne. Das mache ich hier", sagte Masucci, der als Anfänger mehrere Jahre am Hamburger Schauspielhaus gespielt hatte. Erster Termin ist der 29. Februar 2024.

Bei der Entscheidung für ein Gastspiel im Mehr!-Theater am Großmarkt habe zunächst auch die Rolle des Hogwarts-Leiters Albus Dumbledore zur Auswahl gestanden. Doch dagegen habe er sich aus ganz pragmatischen Gründen entschieden: "Dann hast du so einen Riesen-Bart an und dann hätte dich keine Sau erkannt", sagte Masucci mit einem Lachen.