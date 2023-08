Weltrekordversuch: Harry Potter feiert 25. Jubiläum mit Mega-Event in Hamburg

Der Carlsen Verlag, Warner Bros. Discovery und das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" laden zum interaktiven Hogwarts-Abenteuer ein.

Von Madita Eggers

Hamburg - Als 1998 "Harry Potter und der Stein der Weisen" in der Übersetzung von Klaus Fritz (65) erstmalig in Deutschland auf dem Markt erschien, hat wohl keiner geahnt, dass auch noch 25 Jahre später ein Jubiläums-Event Tausende von Fans nach Hamburg locken wird. Am 26. August laden der Carlsen Verlag, Warner Bros. Discovery und das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" zusammen mit Audible und dem Hörverlag zum interaktiven Hogwarts-Abenteuer in die Hansestadt ein.

Mit einer Performance des "Wand Dance" werden die Darsteller:innen aus dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" die Fans am 26. August verzaubern. © BB Entertainment "Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Hogwarts-Abenteuer anschaulich machen: von der deutschen Übersetzung des ersten Bandes über die Hörbücher und die Verfilmungen bis hin zum Theaterstück", sagte Renate Herre, Verlegerin des in Hamburg ansässigen Carlsen Verlags, im TAG24-Interview. Die Moderatorinnen Madita van Hülsen (42) und Jana Riva (29) werden dafür mit unterschiedlichen Gästen ins Gespräch gehen und den Erfolg von Harry Potter in Deutschland Revue passieren lassen. Auf dem Programm stehen aber nicht nur Talks, sondern auch Show-Auftritte, Lesungen und ein Harry-Potter-Quiz. "Eine wichtige Rolle spielen dabei interaktive Elemente, an denen das Fan-Publikum beteiligt wird - nicht zuletzt der Weltrekordversuch", betonte Herre. Für diesen werden genau 998 als Harry Potter verkleidete Menschen benötigt, um die aktuelle Rekordmarke zu knacken. Das i-Tüpfelchen: Alle Teilnehmenden, die zum Gelingen des Weltrekords beitragen sollten, erhalten eine Urkunde für ihre Mitwirkung. Herre zeigte sich zuversichtlich, dass diese geknackt wird, die Resonanz sei bereits Wochen vor dem Event "sehr gut". Kein Wunder, schließlich hat der Hype um den Jungen im Schrank unter der Treppe nie an Magie verloren. Allein die Bücher haben sich im deutschsprachigen Raum bis heute 37 Millionen Mal verkauft und die Verkaufszahlen aller sieben Bände seien weiterhin "kontinuierlich auf einem guten Niveau", so die Carlsen-Verlegerin.

Carlsen-Verlegerin Renate Herre: "Die Welt von Hogwarts ist ein fantastischer Spiegel der unseren!"

Rufus Beck (66) hat mit seiner Stimme maßgeblich zum Erfolg von Harry Potter in Deutschland beigetragen. Noch heute erfreuen sich die von ihm vorgelesenen Hörbücher großer Beliebtheit. © Siegfried Sperl Mit dabei sind am 26. August auch die Spielwarenhersteller LEGO und schleich® sowie das Buchhandelsunternehmen "Thalia". Alle drei bieten auf dem Rathausmarkt großen und kleinen Fans an, mithilfe zahlreicher Mitmachangebote in die magische Welt von Hogwarts einzutauchen. Unter anderem wird es möglich sein, seinen eigenen Zauberstab zu bauen. "Highlights werden sicher auch die zwei Lesungen von Rufus Beck sein, der zahllosen Harry-Potter-Fans mit der Magie seiner Stimmenvielfalt unvergessliche Hörerlebnisse geschenkt hat", ist sich die Verlegerin sicher. Doch was macht das Harry-Potter-Universum auch Jahre nach Erscheinen des ersten Buches noch so magisch? "In der Welt von Hogwarts, die ja auch ein fantastischer Spiegel der unseren ist, sind Harry und seine Freunde schweren Prüfungen und höchsten Gefahren ausgesetzt, in denen sie sich mit Mut und Solidarität, Freundschaft und Liebe bewähren", sagte Herre. "Diese Kräfte wie auch der Erfindungsreichtum der erzählten Welt und der Humor, der in ihr wohnt, bezaubern immer wieder neue Generationen von Leser*innen und Zuschauer:innen."

25 Jahre nach "Harry Potter und der Stein der Weisen" erscheint Ende August die weltweit erste Gesamtausgabe aller Bände in Deutschland. © Carlsen-Verlag