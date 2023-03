Osterfeuer in Hamburg 2023: Alle Termine, alle Infos

Die bekanntesten Osterfeuer Hamburgs werden alljährlich am Elbstrand in Blankenese entzündet. Doch die Zeiten, in denen die dortige Brauchtumspflege den Charakter eines Mega-Events hatte, sind vorbei.

Bis zu 25.000 Menschen ließen sich in der Vergangenheit das Spektakel nicht entgehen, 2023 findet das Osterfeuer Blankenese in kleinerem Rahmen statt. Die Feuer am Elbstrand sind auf fünf Meter in der Höhe und acht Meter im Durchmesser begrenzt. Der Mittelmast darf maximal zehn Meter hoch sein und muss aus einer schnell brennbaren Holzart bestehen.

Termin: 8. April 2023, um circa 19 Uhr.