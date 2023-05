Promi-Auflauf bei Eröffnung von Beachclub "Sonnendeck": "Hier entsteht echt ein kleines Urlaubsfeeling!"

Kai Schwarz (52) und Janika Jäcke (34) nahmen sich auf der "Sonnendeck"-Eröffnung Zeit für Gespräch mit TAG24. Kai verriet in dem Zuge auch, dass er nächstes Jahr ein neues DJ-Projekt in Kroatien startet und in einem neuen Beachclub auf einer Insel, die nur mit dem Boot erreichbar ist, auflegen wird: "Momentan wird noch die Sound-Anlage installiert, aber ich bin sehr gespannt." © Madita Eggers/TAG24

Zwischen den upgecycelten Bänken und auf dem weißen Sandstrand tummelten sich auch DJ Kai Schwarz (52) und Partnerin Janika Jäcke (34). Passend gekleidet und mit viel guter Laune im Gepäck outeten sich die beiden gegenüber TAG24 als Beachclub-Fans.

Nicht zuletzt aufgrund von Kais Beruf: "Ich lege ja selber in Beachclubs auf, von daher ist es immer wieder ein cooles Gefühl. Und Hamburg ist ja jetzt das neue München, es wird immer sonniger", scherzte der 52-Jährige, der aber auch gerne mal in einer Liege chillt, anstatt aufzulegen.

Janika tickt in dem Punkt ein bisschen anders als ihr Partner und meinte: "Ich finde, man kann in so einem Beachclub gar nicht so entspannen, es ist immer etwas los und es ist immer Musik, was sehr schön ist, aber in Ruhe ein Buch lesen könnte ich hier jetzt nicht. Also komme ich her, um zu trinken."

Gespannt waren die beiden auch auf die Umsetzung des "Sonnendecks", zumal beide nicht so gute Erfahrungen mit dem Vorgänger-Club "Hamburg del mar" gemacht hätten.

"Wie oft war es da so, dass die nach Gesicht entschieden haben, das kann halt einfach nicht sein. Jeder sollte willkommen sein", betonte die 34-Jährige, die nicht nur mit Kai, sondern auch zusammen mit Freundin Henriette Kibat-Koops, besser bekannt als Bachelor-Kandidatin Jetty (25), den Abend genoss.