Cocktails vom Fass, regionale Speisen und Hafenblick: Neuer Beachclub lädt zum Verweilen ein

Hamburg - Wo einst das "Hamburg del Mar" versuchte, einen etwas gehobenen Beach-Flair zu verbreiten, feiert der neue Beachclub "Sonnendeck St. Pauli" am Mittwochabend seine offizielle Eröffnung. "Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen und in Hamburg klarmachen, dass es sich lohnt, hier mal wieder vorbeizuschauen. Es ist einiges anders als zuvor", betonen die Betreiber Björn Hansen (44) und Kevin Hartjen (33) im Gespräch mit TAG24 .

Kevin war es auch, der sein kleines Corona -Projekt mit ins "Sonnendeck" integrierte. Als sein Catering-Service "Mister Mandrill" während der Pandemie "auf Null" ging, nahm er sich einen Biergarten in Dänemark zum Vorbild und fing an, aus alten Gerüstböden Tische und Bänke anzufertigen.

"Ich kann für mich sagen, dass bei allem, was ich unternehmerisch mache, Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und Kevin tickt da ähnlich", so Björn.

So bietet die "Sonnendeck"-Küche hauseigene Spezialitäten wie die "Hafentasche", "St. Pauli Landungsbrücken Salat" und eine Neuinterpretation des Caesar Salads. "Und natürlich Fritten und Fischbrötchen, das darf in Hamburg nicht fehlen".

Für noch mehr Nachhaltigkeit soll auf den Dächern in naher Zukunft noch eine Solaranlage entstehen: "Da wird in Kürze so viel Strom erzeugt werden, dass wir quasi finanziell energieautark sind. Das streben wir zumindest an und die Fläche gibt das her", so Björn.

Der "Hafenspritz" ist eine hauseigene Neuinterpretation des allseits beliebten Sommer-Cocktail "Aperol Spritz". © Lisa Notzke

Passend zu Sommer, Strand und Elbe wird im "Sonnendeck" auch ein hauseigener "Hafenspritz" mit Granatapfelsaft angeboten. "Wir haben die klassischen Beachclub-Cocktails rausgehauen", erzählt Kevin. Wer zum Beispiel eine Piña Colada auf der Karte sucht, wird nur auf eine "Piña Pauli" stoßen.

"Ein neu interpretierter Cocktail mit Kokosnuss-Sirup, Ananassaft, Orangensaft und Rum. Die Besonderheit ist, dass das in Fässern abgemischt ist und gezapft werden kann." So könnten lange Warteschlangen vermieden und großer Andrang an der Bar in kürzester Zeit bedient werden.

Neben Speis und Trank sollen in naher Zukunft auch kulturelle Angebote eine Rolle spielen. "Generell ist geplant, dass wir hier auch kulturelles Programm mit regelmäßigen Events und Veranstaltungen etablieren wollen. Gleichwohl haben wir hier keinen Club eröffnet, es muss sich natürlich auch vom Lärmpegel her in die Umgebung einfügen lassen."

Schließlich wollen die Betreiber mit ihrem neuen "Beachclub"-Konzept von der Nachbarschaft im Viertel akzeptiert werden. Bisher hätten sie aber nur gute Erfahrungen gemacht, auch mit den zwei anderen umliegenden Beachclubs ("Dock 3" und "Strand Pauli"). Konkurrenz gebe es keine, so Björn. "Niemand hat hier das Gefühl, jemanden etwas wegzunehmen."

Das "Sonnendeck" an den Landungsbrücken feiert seine offizielle Eröffnung am Mittwoch ab 18.30 Uhr. An Wochentagen ist der Beachclub ab 12 Uhr und am Wochenende (je nach Wetter) ab 11 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.sonnendeck-stpauli.de.