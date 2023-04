Record Store Day 2023: Tag der unabhängigen Plattenläden

Hamburg - Zur Feier des "schwarzen Goldes" Vinyl und der unabhängigen Plattenläden, gibt es seit 2008 den internationalen "Record Store Day", der seit einigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum am 22. April gefeiert wird. Begleitet wird die Veröffentlichung der limitierten Vinylschätze auch von drei offiziellen Konzerten in Norddeutschland.

Die Band "Die Sterne" spielt bereits eine Woche vor dem eigentlichen Record Store Day 2023 eine offizielle Pre-Show im Hamburger Musikclub "Knust." Vornerechts. Sänger, Gitarrist und Texter Frank Spilker (57). © Britta Jahn

Bereits am 15. April tritt die legendäre Indie-Band "Die Sterne" bei einer Pre-"Record Store Day"-Show im Rahmen ihrer aktuellen Tour zum Album "Hallo Euphoria" im Hamburger Musikclub Knust auf (Support: Girlwoman) im Karoviertel auf.

Der Club wurde bereits 1976 zuerst als Jazzclub in der Neustadt gegründet und feiert 2023 sein 20-jähriges Jubiläum am aktuellen Standort, der ehemaligen Rinderschlachthalle. 2022 wurde das Knust zum besten Liveclub der Stadt gewählt.

Die Band "Die Sterne", die durch ihren Umgang mit ihrem bis dato nicht gekannten Umgang mit der deutschen Sprache und ihrem Sound die deutschsprachige Gitarrenmusik der 1990er Jahre maßgeblich weiter entwickelt hat ("Hamburger Schule"), hat sich bereits 1991 gegründet. Sänger, Gitarrist, Texter und einzig verbliebenes Gründungsmitglied Frank Spilker (57) macht unter diesem Namen bereits seit 1987 Musik.

Am "Record Store Day" (Sonnabend, 22. April) selbst, spielt die Hamburger Band Swutscher (Support: Oska Wald) im legendären "Molotow"-Club an der Hamburger Reeperbahn; in Hannover gibt die wiedervereinigte Gruppe Muff Potter im Club "Faust" ein offizielles Record Store Day-Konzert.