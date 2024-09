Reeperbahn Festival eröffnet mit erster Überraschung

Am Mittwoch wurde das diesjährige Reeperbahn Festival unter dem Motto "Let the Music Grow" eröffnet.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Am Mittwochabend wurde das diesjährige Reeperbahn Festival in Hamburg unter dem Motto "Let the Music Grow" eröffnet.

Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) eröffnete am Mittwoch das 19. Reeperbahn Festival in Hamburg. © Georg Wendt/dpa Schon vor dem Stage Operettenhaus hatten sich im Vorfeld zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Musikwirtschaft getummelt. Darunter auch die Schauspielerin Nova Meierhenrich (50): "Ich liebe das Reeperbahn Festival, weil es ganz viel Nachwuchs fördert, es ist wirklich eine Fundgrube für zukünftige Stars", erklärte sie TAG24 im Vorfeld am roten Teppich. "Der Grund, wieso wir alle hier sind, ist Livemusik", begrüßte Moderator Aurel Mertz (35) die Zuschauenden der Opening Show und damit stellvertretend die insgesamt rund 45.000 erwarteten Festivalbesuchenden in diesem Jahr. Hamburg Kultur & Leute Alfons mit besonderem Demokratie-Projekt: "Jugendliche fühlen sich nicht gehört!" "Das wird ganz groß!", betonte zwar Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) mit Blick auf die anstehenden Konzerte. Doch Festivalleiter Detlef Schwarte erinnerte mit dem diesjährigen Motto "Let the Music Grow" auch an die dunklen Wolken, die derzeit über der Club-Szene liegen: "Es ist der Wunsch danach, der Musik wieder mehr Raum zum Wachsen zu geben", sagte er. Das Club-Sterben zeige da aber eine gegenteilige Entwicklung. "Wir verlieren die Bühnen, auf denen junge Musiker wachsen können. Wir brauchen die Stimme der jungen Kreativen."

Sängerin Alli Neumann mit Award ausgezeichnet