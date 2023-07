Regenbogenflagge am Rathaus gehisst: "Pride Week" in Hamburg beginnt

Am Freitag wurde mit dem Hissen der Regenbogenflagge die Hamburger "Pride Week" im Rathaus eröffnet. © Alice Nägle/TAG24

TAG24 war vor Ort und hat die offizielle Zeremonie verfolgt.

Die kommende 10-tägige "Pride Week" ab dem morgigen Samstag steht für sexuelle Vielfalt und Toleranz und findet dieses Jahr unter dem Motto "Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit" statt.

Das offizielle Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus, aber auch an anderen offiziellen Gebäuden der Stadt wie beispielsweise der SPD-Zentrale, der Hamburger Handelskammer oder der Feuerwehr- und Polizeizentrale seien ein wichtiges Zeichen für Freiheit, Vielfalt und Akzeptanz. Das erklärte Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin der Stadt Hamburg.

Gegenüber TAG24 betonte die Grünen-Politikerin außerdem: "Das Hissen steht für die Akzeptanz unterschiedlicher Lebens- und Liebesentwürfe. Gleichzeitig ist es ein ganz starkes Signal gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung". Man stelle sich damit solidarisch an die Seite derer, die dafür kämpfen, so zu sein, wie sie wirklich sind. "Ich freue mich sehr, dass die Regenbogenfahne auch in diesem Jahr an zahlreichen Behörden, Bezirksämtern, bei Polizei und Feuerwehr, Theatern und Museen, sowie bei Unternehmen und vielen Privatpersonen weht."

Die Stadt Hamburg will in den kommenden Tagen mit einem bunten und vielfältigen Programm im Rahmen der "Pride Week" zeigen, dass sie offen, tolerant und ungebrochen solidarisch mit allen Menschen ist, die im Alltag noch immer Ausgrenzung und Diskriminierung erleben müssen.