Robbie Williams: Alle Infos zum Konzert in der Barclays Arena

Superstar Robbie Williams spielt am 24. Februar 2023 in Hamburg. Vorband, Tickets, Anreise – alles, was Fans zu dem Konzerten wissen müssen.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Der britische Superstar Robbie Williams (48) kommt im Februar nach Hamburg. Am 24. Februar steht das letzte der drei Konzerte des Sängers in der Barclays-Arena an. Hier gibt's alle Infos zu Zeiten, Anreise, Vorbands und mehr.

Robbie Williams (48) posiert vor seinem Konzert in der Elbphilharmonie für die Fotografen. Das spektakuläre Konzerthaus ist im Hintergrund zu sehen. © Georg Wendt/dpa Nach seinem umjubelten Konzert in der Elbphilharmonie Mitte November, bei dem der Popstar unter anderem seinen Hit "Angles" durch eine einst für Werke Beethovens eigens geschaffene KI präsentieren ließ, kommt der Sänger nun für gleich drei Konzerte zurück an die Elbe. Am Mittwoch, dem 1. Februar, am Donnerstag, dem 2. Februar und noch einmal am Monatsende (24. Februar) spielt das einstige "Take That"-Mitglied jeweils Konzerte in der Barclays-Arena. Für die Shows sind insgesamt mehr als 36.000 Tickets abgesetzt worden. Alle Auftritte finden im Rahmen der "XXV Tour 2023." Hamburg Kultur & Leute Hamburger Kunsthalle startet mit skandalträchtigen Grafiken ins neue Jahr Das dazugehörige Album "XXV" ist im September 2022 erschienen - 25 Jahre nach dem Solo-Debüt "Life Thru a Lens" (1997).

Die Band von Robbie Williams "Lufthaus" mit neuer Single

Robbie Williams Konzert Hamburg: Die Vorband

Vor fünf Jahren ging Robbie Williams noch zusammen mit dem britischen Synth-Pop-Duo "Erasure" auf Tour. Ein solches Schwergewicht (unter anderem vier Nummer 1-Alben in Großbritannien) ist dieses Mal nicht dabei, man muss sogar ein bisschen suchen, um herauszufinden, wer den Superstar nun supporten wird. Weder auf (digitalen) Tourplakaten, Flyern und ähnlichem Ankündigungsmaterial, noch auf der offiziellen Website oder den Seiten der Ticketverkäufer wie Eventim findet sich ein Hinweis. Auch auf Instagram & Co wird man zuerst nicht fündig. Mit ein bisschen Durchhaltevermögen stößt man jedoch auf die Band "Lufthaus", bestehend aus Flynn Francis, Tim Metcalfe und - Robbie Williams. Der Sänger ist nämlich seit Oktober 2022 teil der Electro-Band und supportet sich auf der "XXV Tour 2023" damit quasi selbst.

Robbie Williams Konzert in Hamburg: Tickets und Preise

"Aus produktionstechnischen" Gründen sind für die drei Hamburg-Stopps der "XXV Tour 2023" wieder Tickets frei geworden. Auch für das Konzert von Robbie Williams am 24. Februar 2023 in der Barclays-Arena hält Eventim wieder Konzertkarten in unterschiedlichen Kategorien bereit. Ebenfalls können Tickets noch an der Abendkasse erworben werden.

Der britische Superstar Robbie Williams bei seinem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie im November 2022. © Georg Wendt/dpa

Robbie Williams Konzert 24. Februar: Einlass und Beginn

Die Konzerte von Robbie Williams beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist auch am 24. Februar zwei Stunden vor dem Beginn der Show, also um 18 Uhr.

Robbie Williams Barclays-Arena Hamburg: Anfahrt und Parken

Alle drei Robbie Williams-Konzerte finden in der Barclays-Arena im Stadtteil Stellingen statt. Die Adresse der Location ist "Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg". Für das Navi sollte man bei der Anreise mit dem Auto allerdings die Anschrift "Hellgrundweg 50" (Parkplätze "Rot", "Grau" und den VIP-Parkplatz "Blau") beziehungsweise die Adresse "Schnackenburgallee 112" für die Parkplätze "Weiss" und "Gelb" nutzen, wie auf der Website der Arena zu lesen ist. Grund: An Veranstaltungstagen ist die Sylvesterallee nämlich gesperrt. Nutzer des ÖPNV im hvv gelangen mit den Buslinien 22 ("Hellgrundweg/Arenen") und 180 ("Am Volkspark") zum Veranstaltungsort oder fahren mit den Linien S3 beziehungsweise der S21 der S-Bahn Hamburg bis zur Haltestelle "Stellingen/Arenen". Von dort ist es etwa ein Kilometer Fußweg bis zur Veranstaltungshalle.

Hatte bei seinem letzten Hamburg-Konzert Unterstützung eines Orchesters: Superstar Robbie Williams, bei seinem Auftritt in der Elbphilharmonie am 15. November 2022. © Georg Wendt/dpa

Zwischen S-Bahn-Station und Barclays-Arena kommen am Veranstaltungstag auch Shuttlebusse zum Einsatz.