Star-Koch Ottolenghi verrät: Das ist sein ultimatives Wohlfühlgericht!

Der israelisch-britische Star-Koch Yotam Ottolenghi (55) kam auf seiner "Comfort Tour" auch für drei Lesungen nach Deutschland. © IMAGO / NurPhoto

Da passt es gut, dass sich der Koch und Autor auch einmal ganz persönlich bei seinen deutschen Fans vorstellte: Auf seiner ersten Live-Tournee durch Deutschland kam er im Rahmen des ELb.lit Literaturfestivals am Mittwochabend auch in die Hamburger Laeiszhalle.

Diese war mit knapp 2000 Zuschauenden nahezu ausverkauft. Alle waren sie gekommen, um den Mann hinter dem Ottolenghi-Flair einmal kennenzulernen und dazu einen Blick in sein im Herbst erschienenes Kochbuch zu werfen.

Eigentlich hatte er mit seinen Co-Autor:innen ein Buch über "Homecooking" zusammenstellen wollen, berichtete Ottolenghi da. Am Ende sei aber ein Buch mit "Wohlfühlrezepten" herausgekommen, in dem er auch über seine persönlichen Kindheits- und Reiseerinnerungen spricht.

"Wir leben in einer so verrückten und unsicheren Zeit", sagte Ottolenghi am Mittwochabend, wohl auch mit Blick auf den tagesaktuellen Ausgang der USA-Wahlen. Mit "Comfort" wolle er daher nicht nur ein Gefühl von Gemütlichkeit, sondern auch von Sicherheit transportieren. "In die Küche zu gehen und zu kochen und dann mit Freunden und Familie um einen Tisch zu sitzen, gibt uns Trost." Ein ganz konkretes Beispiel für dieses "Comfort"-Gefühl sei für ihn etwa das Fleischbällchen: "Es bringt mich zurück in meine Kindheit in Jerusalem – das Zentrum für Fleischbällchen", so der 55-Jährige.

Als Wohlfühlgericht Nummer eins würde er sich heute aber dennoch für etwas anderes entscheiden: "Hummus. Mit gutem Brot und einem Glas Wein. Göttlich!"