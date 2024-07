TAG24-Reporterin wird vom Dino gefressen: Dieses Museum macht's möglich

Hamburg - Mitten in der Innenstadt eröffnet am heutigen Donnerstag das erste (permanente) "3D TrickArt Museum" Hamburgs. 30 Motive des japanischen Künstlers Masashi Hattori warten darauf, ausprobiert und fotografiert zu werden, denn nur so werden die 3D-Effekte erlebbar. TAG24 war bei der offiziellen Eröffnungsfeier dabei und hat sich selbst in die unterschiedlichsten Abenteuer gestürzt.